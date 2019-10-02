Son Dakika Haberleri: Osman özköylü: güzel günlerin çok yakın olduğunu düşünüyorum
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Osman özköylü: güzel günlerin çok yakın olduğunu düşünüyorum

28 dakika önce

Boluspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, "Ben güzel günlerin çok yakın olduğunu düşünüyorum.

Osman özköylü: güzel günlerin çok yakın olduğunu düşünüyorum, System.String[]

Boluspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, "Ben güzel günlerin çok yakın olduğunu düşünüyorum. Alacağımız bir galibiyet bizi moral ve motivasyon olarak, şevk olarak çok yukarılara çıkaracak" dedi.

Boluspor, cumartesi günü oynayacağı Balıkesirspor maçının hazırlıklarını akşam antrenmanıyla sürdürdü. Teknik direktör Osman Özköylü yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma koşusunun ardından taktik antrenmanı yaptı.

Antrenman öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan Özköylü, "Beklentimizin uzağında hem fiziksel olarak hem taktiksel olarak beklentimizin uzağında bir takımla karşılaştık. Ama isteklerimizi yapabilecek çok önemli potansiyele sahip oyuncularla çalışıyoruz. Her geçen gün gelişen bir takımız. Üzerine koymaya devam eden bir takımız. En azından oyuncularımız çok istekli ve çok aç. Bulundukları yer itibarıyla çok üzülüyorlar. Ben güzel günlerin çok yakın olduğunu düşünüyorum. Alacağımız bir galibiyet bizi moral ve motivasyon olarak, şevk olarak çok yukarılara çıkaracak" diye konuştu.

Osman Özköylü, Boluspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 09:54 Kaynak: DHA
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