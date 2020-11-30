Osman Özköylü: "Herkesten özür diliyoruz" - Son Dakika

Osman Özköylü: "Herkesten özür diliyoruz"

30.11.2020 16:09
Osman Özköylü:

Misli.com 2. Lig'de mücadele eden Hekimoğlu Trabzon FK Teknik Direktörü Osman Özköylü, Manisa FK karşısında aldıkları ağır yenilgiden dolayı herkesten özür dilediklerini söyledi.

Misli.com 2. Lig'de mücadele eden Hekimoğlu Trabzon FK Teknik Direktörü Osman Özköylü, Manisa FK karşısında aldıkları ağır yenilgiden dolayı herkesten özür dilediklerini söyledi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Kayserispor'u penaltılar sonucu eleyerek tur atlayan 2. Lig Beyaz Grup ekibi Hekimoğlu Trabzon FK, ligdeki rakibi Manisa FK karşısında 6-1'lik ağır bir yenilgi almıştı.

Hekimoğlu Trabzon FK Teknik Direktörü Osman Özköylü, Manisa maçında ağır bir yenilgi aldıklarını belirterek, "Bizim için, ligin geri kalanı için anlam ifade eden önemli bir maçtan, kazanıp ligi yeniden başlatacağımız bir maçtan ağır ve kötü bir mağlubiyetle ayrıldık. Bundan dolayı çok üzgünüz, içimiz acıdı. Öncelikle başkanımızdan, bizi seven tüm insanlardan bizi seven tüm Trabzon halkından özür diliyoruz. Manisa FK maçından 2 gün önce oynadığımız Kayseri maçında geçilen turun rehaveti ve 120 dakika oynanan karşılaşmanın yorgunluğu bu maça fazlası ile etki etti. Bunlar tabiki mazeret olmamalı. Rakibimizi yakalama adına çok önemli bir fırsatı kullanamadık. Bunun ötesinde sahada gerçekten kendi kimliğimizden çok uzakta, mücadeleden yoksun, çok kötü bir görüntü verdik. Rakibimize karşı direnç ortaya koyamadık. Bu ligdeki en takımlardan birisi olarak o kalitemizi sahaya yansıtamadık. Bu beni çok üzdü. Biz asla böyle bir takım değiliz. İki takım arasındaki fark bu değil. Ama bazen bu tür yenilgiler ders çıkarabilirseniz size katkısı büyük olur" dedi.

Bu maçtan almaları gereken dersleri çok iyi alıp, bundan sonraki süreçte gerçek kimliklerini ortaya koyacaklarını belirten Özköylü, "Bundan sonraki süreçte gerçek kimliğimizi sahaya yansıtarak bizi seven insanları mutlu edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Bundan sonraki süreçte tek hedefimiz, tek gayemiz bu kulübü olması gereken yere çıkartıp, başta başkanımız, yönetim kurulumuz ve şehrimize hediye etmek olacak. Bu yolda herkesin desteğine çok fazlası ile ihtiyacımız var. Bu bir yol kazasıydı. Ağır bir kaza yaptık. Biran önce toparlanıp, en kısa sürede Çorum maçıyla beraber başlayarak, yapmış olduğumuz bu hatanın telafisini yapıp bir an önce tekrar ligin içine girip bir süt lige çıkma yarışışında iddiamızı ortaya koymak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

-İHA-

Osman Özköylü: Herkesten özür diliyoruz

Hekimoğlu Trabzon, Osman Özköylü, Trabzon, Manisa, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Osman Özköylü: 'Herkesten özür diliyoruz' - Son Dakika Spor


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