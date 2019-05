Osman Özköylü: "Kalecimizin kurtardı diyebileceğim bir pozisyon dahi yok"

Spor Toto 1. Lig Play Off yarı final rövanş maçında Gazişehir Gaziantep 'e elenen Osmanlıspor Teknik direktörü Osman Özköylü maç sonunda basın mensuplarının sorularını cevapladı.Penaltı atışları sonrası turu kaybettikleri için üzüntülü olduğunu ifade eden Osman Özköylü, "Bugün sahada mücadele eden sahada yüreğini ortaya koyan maçtan önce konuştuğumuz her şeyi fazlasıyla yapan bir Osmanlıspor vardı. Ben onlarla gurur duyuyorum. Rakip çok büyük bütçelerle kurulmuş, hepsi birbirinden deneyimli ve kaliteli oyuncuara sahip bir Gazişehir takımı vardı. Maçın geneline bakınca elle tutulur bir iki pozisyon dahi sayamıyorum. Kalecimizin kurtardı diyebileceğim bir pozisyon dahi yok. Kısacası olağan üstü oynayan bir Osmanlıspor vardı. Ama maalesef penaltılarda kaybettik. Üzgünüz ama çok iyi bir takım kazandık. Maçtan önce yaşadığımız bazı sıkıntılar sebebi ile 4 oyuncumuzu kadro dışı bıraktık. Kadroya girebilecek, katkı sağlayabilecek, değerli ve önemli dört futbolcuyu kadro dışı bıraktık. Finalde Gazişehir ve Hatayspor takımlarına başarılar diliyorum"dedi."Bizde isterdik arkamızda 10-15 bin kişiyle oynayalım"Kendi içlerinde bazı sorunlar yaşadıklarını söyleyen Özköylü açıklamasına şöyle devam etti;"Bunları çözme konusunda maalesef başarılı olamadık. Ama özellikle biz geldikten sonra 12 maçta 11 galibiyet 1 beraberlik almış, Denizlispor maçını kazanarak lider olmuş bir Osmanlıspor takımı vardı. Ondan sonra kendi içimizde bazı sıkıntılar yaşadık. Bunlar sonuca sahaya mücadeleye yansıdı. Biz maalesef Gazişehir gibi arkasında koca bir şehir olan bir takım değiliz. Bizim Arkamızda belediye yok, valilik yok, binlerce kişi yok. Tribünde görüyorsunuz anca bizim ailemizden eşimiz, dostumuz, komşumuz, ailemizden gelenlerle 300-500 kişi. Bugün fazla seyircimiz vardı. Düşünün Antep 'in seyircisi bile bizden fazla. Arkamızda bizi destekleyecek başka etkenler yok. Melih başkan başkan olduğu dönemde bazı destekler alabiliyorduk. İşimiz daha rahat olabiliyordu. Ama bu süreçte kendi içimizde bir aile içinde bir takım olduk. Bizde isterdik arkamızda 10-15 bin kişiyle oynayalım. Baktığınızda deplasmanda lider olan bir takım Osmanlıspor. Deplasman maçlarında en fazla puan takım Osmanlıspor. Bu da neyden kaynaklanıyor? Çünki seyirci önüne gidiyorsunuz. Oyuncu farklı motive oluyor. Oyuncuya oynama şevki geliyor ve neticeye yansıyor. Ama kendi sahamıza geliyoruz cezalıyız gibi. Bir şekilde bunları yaşamak ve katlanmak zorundasınız. Ben Ankara 'nın daha fazla Osmanlıspor'a sahip çıkılmasını isterdim. Ama sevilmiyoruz herkesin nefret ettiği dışladığı bir takımız. Neden böyle bilmiyorum. Heşeye rağmen biz mücadelemizi yaptık buraya kadar getirdik ama olmadı." - ANKARA