Son Dakika Haberleri: Osman Özköylü: "Kendi sahamızda oynayacağımız 2 maçtan 6 puan hedefliyoruz"
Son Dakika Spor Osman Özköylü: 'Kendi sahamızda oynayacağımız 2 maçtan 6 puan hedefliyoruz'

Osman Özköylü: "Kendi sahamızda oynayacağımız 2 maçtan 6 puan hedefliyoruz"

54 dakika önce

Boluspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, takımı istedikleri noktaya ulaştırmak için çalıştıklarını belirterek, "Kendi sahamızda oynayacağımız arka arkaya 2 maç var. Bu maçlardan mutlak suretle 6 puan hedefliyoruz" dedi.

Osman Özköylü:

Boluspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, takımı istedikleri noktaya ulaştırmak için çalıştıklarını belirterek, "Kendi sahamızda oynayacağımız arka arkaya 2 maç var. Bu maçlardan mutlak suretle 6 puan hedefliyoruz" dedi.


TFF 1. Lig takımlarından Boluspor, hafta sonu sahasında oynayacağı Giresunspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Fiziksel ve taktik yoğunluklu çalışmalar yapan kırmızı-beyazlı ekipte Teknik Direktör Osman Özköylü, Giresun maçı hazırlıkları ile ilgili açıklama yaptı.


"Çok olumlu ilerlemeler var"


Özköylü, her geçen gün geliştiklerini ve bazı değişiklikler yaptıklarını belirterek, "Yapmış olduğumuz iş kolay değil. Geldiğimiz günden beri hem antrenman hem oyun sisteminde hem de onların psikolojik olarak yaşadıkları sıkıntılar noktasında birtakım değişiklikler yapmak durumundayız. Biz kendi adımıza istediğimiz oyun anlayışını sahaya nasıl yansıtabiliriz, buna oyuncuyu nasıl entegre edebiliriz, verimi nasıl kısa sürede istediğimiz hale getirebiliriz, bunlarla ilgili çalışma yapıyoruz. Çok olumlu ilerlemeler var. Takımın enerjisi her geçen gün daha da yükseliyor. Fiziksel kalitesi bizim istediğimiz seviyelere ulaşmaya çalışıyor. Özellikle bu geçtiğimiz milli takım arası burada hem oyun sistemimiz, hem yapmış olduğumuz antrenmanlarla takımın biraz daha mesafe katettiğini düşünüyoruz. Ama bizim istediğimiz seviyelerde tam değil. Olması için uğraşıyoruz ama oyuncularımızın bize verdiği cevap bu anlamada çok çok iyi" dedi.


"Oynayacağımız çok kritik maçlar var"


Galibiyetlerin takımı çok yukarılara taşıyacağını ifade eden Özköylü, "Biz hem ligin içerisinde maçımızı oynayacağız hem antrenmanlarımıza bu şekilde devam edeceğiz. Takımı istediğimiz noktaya ulaştırmaya çalışacağız. Önümüzde lig haftası var. Oynayacağımız çok kritik maçlar var. Kendi sahamızda oynayacağımız arka arkaya 2 maç var. Bu maçlardan mutlak suretle 6 puan hedefliyoruz. Alacağımız bu galibiyetlerin bizi çok yukarılara taşıyacağını düşünüyoruz" şeklinde konuştu. - BOLU

Osman Özköylü, Boluspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 05:53 Kaynak: İHA
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