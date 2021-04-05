- Osman Özköylü: "Ligin kilit maçlarından biriydi"

BURSA - Altay Teknik Direktörü Osman Özköylü, "Lig boyu iyi işler yapan Bursaspor'a karşı kazandık. Ligin kilit maçlarından biriydi" dedi.

Altay TFF 1. Lig'in 28. haftasında konuk olduğu Bursaspor'u 3-1'lik skorla geçmeyi başardı. Maçın ardından değerlendirmelerde bulunan Altay Teknik Direktörü Osman Özköylü, "Önemli, kendi sahasında etkili olan, lig boyu iyi işler yapan Bursaspor'a karşı kazandık. Ligin kilit maçlarından biriydi. İlk yarıda özellikle iyi oyun ortaya koyamadık. Golü erken bulmanın etkisi ve skoru koruma psikoloji Bursaspor'un hamle yapması ve oyunun içine girmesini sağladı. Kendi oyunumuzu oynasak, pas trafiği yapsak daha iyi olabilirdi. İlk yarıda 2, 3, 4 gol atacak pozisyonlar yakaladık. İkinci yarıda kendi istediğimiz oyunu oynadık. Doğru hücumlar yaptık. İkinci yarı Bursaspor'u oyunun içine sokmadık. Farkı arttıracak pozisyonlar kaçırdık. Her şeye rağmen kazanılan 3 puan çok değerli. Sonuna yaklaştığımız ligde bu 3 puanı getiren futbolcu kardeşlerimi tebrik ediyorum. Yolumuza devam ediyoruz. Artık önümüze bakacağız ve Boluspor maçına hazırlayacağız. Bursaspor harika bir takım genç, dinamik bir takım. Onları ve Mustafa hocayı tebrik ediyorum. Bursaspor bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum" diye konuştu.