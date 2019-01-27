Son Dakika Haberleri: Osman Özköylü: "Puan Farkının 6'ya Düşmüş Olması Bizi Biraz Daha Heyecanlandırdı"

Osman Özköylü: "Puan Farkının 6'ya Düşmüş Olması Bizi Biraz Daha Heyecanlandırdı"

5 dakika önce

Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında Giresunspor'u 2-0 yenen Osmanlıspor'da Teknik Direktör Osman Özköylü, maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Osman Özköylü:
Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında Giresunspor'u 2-0 yenen Osmanlıspor'da Teknik Direktör Osman Özköylü, maçın ardından değerlendirmelerde bulundu. Özköylü, alınan 3 puan ile ikinci ile aralarında 6 puan kaldığını kaydetti.

"Bizim için güzel bir akşam oldu" diyen Osman Özköylü, "İyi bir oyun oynadık, iyi bir futbol oynadık. Deplasmanda olmamıza rağmen oyunun kontrolünü hep elimizde tutmaya çalıştık. Zaman zaman Giresunpspor'un da atakları olmadı değil ama ilk yarı son 7-8 dakika hariç oyunun tamamında kontrol bizdeydi. İkinci yarıda rakip 10 kişi kaldıktan sonra dirençleri kırıldı. Gelen gollerin arka arkaya olması motivasyonları düşürdü. Bizim için çok önemli bir galibiyetti" dedi.

Başlangıçta kendileri adına zor ve tehlikeli bir maç olduğunu kaydeden Özköylü şöyle devam etti:

"Giresunspor takımı yeni hocasıyla yeni yapılan transferleri ile yeniden ayağa kalmaya çalışan ve direnç koymaya çalışan lig de ki durumda iyi olmadığı için bu dirence ihtiyacı olan bir takımdı. Bizim için zor ve tehlikeli bir maçtı başlangıçta ama çok doğru ve iyi oynadık. Geldiğimiz nokta sevindirici Özellikle de Gençlerbirliği'nin puan kaybetmesinden sonra ikinci ile aramızda ki puan farkının 6'ya düşmüş olması bizi biraz daha heyecanlandıracak, biraz daha ilk iki için şansımız arttıracak ve orayı hedefleyerek yoluma devam edeceğiz." - GİRESUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 09:09 Kaynak: İHA

Giresunspor, Osman Özköylü, Spor
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