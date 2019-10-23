- Osman Özköylü: "Rakibe ilk mağlubiyetini aldırmak için mücadele edeceğiz"

Boluspor Teknik Direktörü Osman Özköylü:

"İstekli bir takımımız var"

BOLU - Boluspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, cuma günü oynayacakları Keçiörengücü'ne karşı ikinci galibiyetlerini almak istediklerini belirterek, "Rakibin de ilk mağlubiyetini aldırmak için sahada mücadelemizi yapacağız" dedi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Boluspor, ligin 8. haftasında kendi sahasında oynadığı Giresunspor karşısında ilk galibiyetini aldı. Cuma günü yine kendi evinde oynayacağı Keçiörengücü maçı hazırlıklarını sürdüren kırmızı beyazlı ekip, sahadan 3 puanla ayrılarak galibiyet serisi yakalamak istiyor. Karşılaşmaya 2 gün kala taktik ve fiziksel çalışmaları yoğunlaştıran Boluspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, haftalık basın toplantısında takımı ve Keçiörengücü maçı hazırlıklarını değerlendirdi.

"Önümüzde uzun bir yol var"

Boluspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, Giresunspor karşısında aldıkları 3 puanla moral kazandıklarını ancak hala eksiklerinin olduğunu belirterek, "Çok kritik, çok önemli bir galibiyet sonrası şu anda çok daha moralliyiz. Üzerimizdeki stresi, gerginliği bir nebze olsun atmanın sevincini yaşıyoruz. Haftalardır ihtiyaç duyduğumuz 3 puana ulaşmak takım üzerinde de çok pozitif bir etkiye neden oldu. Maça çıkarken gerçekten maçın sonucunda olabilecek bir olumsuzluğun bizim adımıza çok daha büyük sıkıntılar doğurabileceği bir gerçekti. Böylesine gergin bir ortamda oyuncuların rahat olmadığı, istediklerini rahat yapamadıkları bir ortamda oynanan maçta alınan galibiyet ne olursa olsun çok önemli. Tabi ki bu bir adımdı. Bundan sonra önümüzde çok uzun bir yol var. Yaşadığımız sıkıntıları, geçirdiğimiz süreci çok iyi biliyoruz. Hala o sıkıntılardan kurtulmuş değiliz. Hala eksiklerimiz fazla. Düzeltmemiz gereken çok eksiğimiz var. Tamamlamamız gereken çok nokta var ama azimli bir şekilde çalışıyoruz. İstekli bir takımımız var. Bulunduğumuz yerden bir an önce yukarılara çıkmak için özveriyle çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. İnşallah önümüzdeki maçlarda alınacak güzel sonuçların bu anlamda çok büyük katkı yapacağını düşünüyorum" dedi.

"Çabuk toparlanmaya çalışıyoruz"

Hafta sonu oynadıkları Giresun maçının ardından Keçiörengücü ile kısa sürede karşılaşacak olmalarının istedikleri bir şey olmadığını kaydeden Özköylü, "2 gün sonra Keçiörengücü ile oynayacağımız çok önemli bir maça daha çıkacağız. Mümkün olduğu kadar çabuk toparlanmaya çalışıyoruz. Maçın kısa sürede tekrar oynanacak olması bizim adımıza çok istediğimiz bir şey değil. Dinlenmek için biraz daha zamanımız olsaydı çok daha iyi olurdu. Bu planlamanın nasıl yapıldığı konusunda da mutlu değilim. Ama önemli değil. Biz hazırlıklarımızı tam anlamıyla yapmaya devam edeceğiz. Kalan 2 gün içerisinde de hem taktiksel olarak hem de fiziksel olarak yapabileceğimiz tüm çalışmaları yaparak Keçiören maçına hazır bir şekilde sahada olacağız. İyi bir mücadele olacağını düşünüyorum. Karşımızda henüz daha mağlubiyet almamış bir takım var. Ama bu almayacak anlamına gelmez. Biz ikinci galibiyetimizi alarak, rakibin de ilk mağlubiyetini aldırmak için sahada mücadelemizi yapacağız" şeklinde konuştu.