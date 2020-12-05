Osman Özköylü: "Sonuna kadar hedefimizi kovalayacağız" - Son Dakika

Osman Özköylü: "Sonuna kadar hedefimizi kovalayacağız"

05.12.2020 16:07
Osman Özköylü:

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Hekimoğlu Trabzon FK Teknik Direktörü Osman Özköylü, sonuna kadar hedeflerini kovalayacaklarını söyledi.

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Hekimoğlu Trabzon FK Teknik Direktörü Osman Özköylü, sonuna kadar hedeflerini kovalayacaklarını söyledi.

Hekimoğlu Trabzon FK Teknik Direktörü Osman Özköylü, 1-0 kazandıkları Çorum FK maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Alınan galibiyetin önemli olduğunu belirten Özköylü, "Manisa maçında alınan kötü sonuçtan sonra ciddi bir motivasyon kaybı yaşandı. Böyle bir mağlubiyetten sonra tekrar toparlanıp ayağa kalkmak çok önemliydi. Oyuncularım bu dirayeti müthiş bir şekilde gösterdiler. Çorum FK iyi bir takım, iyi oyunculara sahip bir takım. Kolay maç olmayacağını biliyorduk. En önemlisi de baktığımız zaman son 1 ay içerisinde Covid'den dolayı bizim maçla birlikte ikinci maçını oynayan bir Çorum FK vardı. Biz ise kupa maçı dahil son 36 günde 9. maçımıza çıktık. Yani gerçekten takımımız inanılmaz performans ortaya koydu, yorulduk, neredeyse 4 güne 1 maç oynadık. Buna rağmen oyuncularım iyi bir performans ortaya koydu. Hepsini tebrik ediyorum" dedi

"Biz de her zaman güçlü ve hazır olacağız"

Hedeflerini ne olursa olsun sonuna kadar kovalayacaklarını belirten Özköylü, "Yolumuza kazanarak devam etmek itiyoruz. Zaman zaman yorulacağız, zorlanacağız, sıkıntılı maçlar oynayacağız. Bu da normaldir. Çünkü biz hedef takımlardan birisiyiz. Herkes Hekimoğlu Trabzon FK takımını yenmek için sahaya çıkacaktır. Bu da normaldir. Böylesine harika bir takımı yenmek için oynayacaktır. Biz de her zaman güçlü ve hazır olacağız. İnşallah yolumuza kazanarak güzel bir şekilde devam etmek istiyoruz. Bütün şartlar bizim adımıza iyi. Son dakikaya kadar hedefimizi kovalamak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - TRABZON

Hekimoğlu Trabzon, Osman Özköylü, Manisa, Çorum, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Osman Özköylü: 'Sonuna kadar hedefimizi kovalayacağız' - Son Dakika Spor


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