Son Dakika Haberleri: Osman Şahin: "Yine büyük bir şölen yaşanıyor"
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Osman Şahin: "Yine büyük bir şölen yaşanıyor"

2 dakika önce

- Osman Şahin: "Yine büyük bir şölen yaşanıyor"EDİRNE - Tarihi Kırkpınar Güreşleri'nin efsane ağalarından merhum Hüseyin Şahin'in kardeşi Osman Şahin, 658. güreşleri değerlendirdi.

Osman Şahin:
- Osman Şahin: "Yine büyük bir şölen yaşanıyor"
EDİRNE - Tarihi Kırkpınar Güreşleri'nin efsane ağalarından merhum Hüseyin Şahin'in kardeşi Osman Şahin, 658. güreşleri değerlendirdi. Osman Şahin, "Her yıl olduğu gibi bu sene de burada büyük bir şölen yaşanıyor" dedi.
Tarihi Kırkpınar Güreşleri'nin heykeli dikilen efsane ağalarından merhum Hüseyin Şahin'in kardeşi Osman Şahin, 658. Kırkpınar Güreşleri'yle ilgili konuştu. Bu sene güreşlere ilginin çok yoğun olduğunu belirterek sözlerine başlayan Osman Şahin, "Biz güreşlere aşığız. Bugün yine, her sene olduğu gibi çok güzel bir şölen yaşanıyor. Her yıl olduğu gibi biz de tribündeki yerimizi aldık. Güreşlere ilgi günden bu yana yoğun bir ilgi gösteriliyor. Bütün pehlivanlara başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 05:38 Kaynak: İHA
Spor
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