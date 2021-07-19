Osman Sekiz Filmi - Son Dakika

Osman, agorafobi hastası olan bir adamdır. Şehirden uzakta eski bir konakta yaşayan Osman, insanlarla bir araya gelmekten kaçınır. Daha huzurlu bir yaşam isteyen Osman, konaktan ayrılmaya karar verir. Ancak onun konaktan taşınması için öncelikte konakta birlikte yaşadığı beş sevimli canavar ve Nazlı ile mücadele etmesi gerekir.
Yönetmen: Ezel Akay
Senaryo: Ezel Akay
Oyuncular: Tim Seyfi, Begüm Birgören, Kemal Uçar, Ezel Akay, Hasan Akay, İrfan Arslanoğlu, Bahar Kaplan
Filmin Türü: Komedi
Orijinal Adı: Osman Sekiz
Yapımcı Firma: Rock Films
Yapım Yılı: 2022
Orijinal Dili: Türkçe
Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım
Vizyon Tarihi: 28.01.2022
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Kaynak: InterSinema.com
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