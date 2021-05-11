"Osman Sekiz" Filminin Çekimleri Tamamlandı - Son Dakika

Yapımcılığını Rock Films olarak Ömer Kaya'ın yaptığı, senaryosunu ise oyuncu Kemal Uçar'ın yazdığı 'Osman Sekiz' tür olarak fantastik romantik film olarak adlandırılıyor.

Corona salgını nedeniyle çekimleri ertelenen ve hazırlık süreci 1.5 yıl süren filmle ilgili olarak yönetmen Ezel Akay, "Böyle ilginç ve içinde ilkleri barındıran bir filmi çekmeye cesaret gösteren sinemacılar olarak, Ömer Kaya ile bir araya geldik. Türkiye'de önümüzdeki dönem Kasım ayında sinemaların açılacağını varsayarak, film izlemeyi özlemiş sinemaseverlere güzel bir film izletmek için yola çıktık" dedi.

Yapımcı Ömer Kaya ise salgın şartlarında filmin en önemli ayağı olan set kısmını tamamladıklarını belirterek, "Filmin çekimlerini tamamladık. Filmde emeği geçen başta yönetmenimiz Ezel Akay'a, oyuncularımıza set çalışanları olarak kostüm, makyöz, sanat ekibi, reji ekibi, set ekibi, görüntü ekibi, ve adını sayamadığım diğer emekçi arkadaşlarıma teşekkür ederim. Salgın şartları değişir her şey normale döner sinemalar açılırsa amacımız filmi beyazperdede yayınlamak. Olmazsa başka platformlara bakacağız" dedi.