Son Dakika Haberleri: "Osman Solakoğlu Basketbolla Topluma Hizmet Ödülü" için başvurular başladı
Son Dakika Spor 'Osman Solakoğlu Basketbolla Topluma Hizmet Ödülü' için başvurular başladı

"Osman Solakoğlu Basketbolla Topluma Hizmet Ödülü" için başvurular başladı

8 saat önce

Türk basketbolunun efsane isimlerinden Osman Solakoğlu anısına verilen hizmet ödülü için başvuru süreci başladı.

Türk basketbolunun efsane isimlerinden Osman Solakoğlu anısına verilen hizmet ödülü için başvuru süreci başladı.

Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamada, ilki 2005 yılında düzenlenen "Osman Solakoğlu Basketbolla Topluma Hizmet Ödülü" için başvuruların 31 Aralık'a kadar federasyonun internet sitesinde bulunan linkten yapılabileceği belirtildi.

Solakoğlu ailesi ve TBF arasında yapılan protokol çerçevesinde, her sene bir önceki takvim yılı içinde basketbol vasıtasıyla topluma ve çevrelerine en yararlı hizmeti vermiş, çocukların ve gençlerin; eğitimine basketbol vasıtasıyla katkıda bulunmuş bir "isimsiz kahraman" onurlandırılarak, 5 bin lira ödül veriliyor.

Spor

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 12:00 Kaynak: AA
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