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Osman Sonant, ailevi sorunlarından dolayı başrol olduğu Bihter'in galasına katılmadı - Son Dakika

Osman Sonant, ailevi sorunlarından dolayı başrol olduğu Bihter'in galasına katılmadı

Osman Sonant, ailevi sorunlarından dolayı başrol olduğu Bihter\'in galasına katılmadı
16.11.2023 13:52  - Güncelleme: 13:58

Bihter filminde Adnan rolünü oynayan Osman Sonant, ailevi sorunlarından dolayı dün akşam yapılan galaya katılmadı.

Başrollerinde Farah Zeynep Abdullah, Boran Kuzum, Osman Sonant, Helin Kandemir, Hande Ataizi, Nezaket Erden ve Ebru Özkan'ın yer aldığı Bihter filminin dün akşam galası yapıldı. Oyuncu kadrosunda tam katıldığı gecede gözler filmde Adnan rolünü oynayan Osman Sonant'ı aradı. Başarılı oyuncunun ailevi nedenlerden dolayı geceye katılamadığı öğrenildi.

PAYLAŞIM DAHİ YAPMADI

Bihter filminin oyuncuları, gecede kamera karşısına geçerek merak edilen soruları yanıtladı. Gazete Magazin'in haberine göre, filmde başrol olmasına rağmen galaya katılmayan Osman Sonant'ın ailevi sorunlarından dolayı davete gelemediği ortaya çıktı. Sonant'ın geceyle ilgili bir paylaşım yapmaması da dikkat çekti.

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Son Dakika Sinema Osman Sonant, ailevi sorunlarından dolayı başrol olduğu Bihter'in galasına katılmadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Osman Sonant, ailevi sorunlarından dolayı başrol olduğu Bihter'in galasına katılmadı - Son Dakika
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