Son Dakika Haberleri: Osman Taş'tan Fuat Çapa'ya şok sözler: "Eskişehirspor için büyük zarar..."
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Osman Taş'tan Fuat Çapa'ya şok sözler: "Eskişehirspor için büyük zarar..."

3 saat önce

Eskişehirspor Başkanı Osman Taş, Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Osman Taş'tan Fuat Çapa'ya şok sözler:

Eskişehirspor Başkanı Osman Taş, Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.


Başkan Taş, Fuat Çapa'nın Eskişehirspor'a zarar verdiğini söyledi. Başkan Taş, "Benim Fuat Çapa ile çok sorunum var. Benim gözümde Eskişehirspor'a en büyük zararlardan birisi Fuat Çapa'dır. Fuat Çapa, 'Ya Osman başkan gider ya ben giderim, gitmezse imzayı atmam giderse atarım' demiş. Anlayacağınız ben hocayı hiç getirmeyecektim. Eğer Eskişehirspor'a ufacık katkım olduysa bugün herkes Fuat Çapa'yı yollar. Çünkü benim için Eskişehirspor için büyük zarardır" diye konuştu.


Hanefi Demirkol, Eskişehirspor, Fuat Çapa, Osman Taş, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 04:04 
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