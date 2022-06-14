Osman Ulubaş Kayseri Fen Lisesi Kuzey Makedonya'da eğitim programına katıldı - Son Dakika
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Osman Ulubaş Kayseri Fen Lisesi Kuzey Makedonya'da eğitim programına katıldı

14.06.2022 10:04
Osman Ulubaş Kayseri Fen Lisesi Kuzey Makedonya'da eğitim programına katıldı

Osman Ulubaş Kayseri Fen Lisesi öğretmenleri AB Erasmus projesi kapsamında Kuzey Makedonya-Üsküp hareketliliğinde eğitim programına katıldı.

Osman Ulubaş Kayseri Fen Lisesi öğretmenleri AB Erasmus projesi kapsamında Kuzey Makedonya- Üsküp hareketliliğinde eğitim programına katıldı.

Okuldan yapılan yazılı açıklamaya göre, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı'nca yürütülen ve Erasmus+ Programı Okul Eğitimi için Stratejik Ortaklıklar (KA201) kapsamında Avrupa Komisyonu'ndan hibe ile desteklenen Child Safety Matters (eNOugh) isimli proje, Kuzey Makedonya'nın Üsküp şehrinde gerçekleştiren etkinliklerle devam etti.

Türkiye'den Osman Ulubaş Kayseri Fen Lisesi'nin yanı sıra, İtalya, Polonya, Kuzey Makedonya ve Portekiz'den 3'er öğretmenin katıldığı programda çocuk istismarı ve ihmali kavramı, eğitim olanaklarından tam olarak yararlanamayan çocukların durumlarını tanıma ve müdahale yolları, aileleri güçlendiren koruyucu faktörleri belirleyerek çocuk istismar ve ihmalini önlemenin yolları tartışıldı.

YORUMLAR
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Tavanı dökülmeye başlayan evde korkulan oldu... O binada evin tavanı çocuğun üzerine çöktü Tavanı dökülmeye başlayan evde korkulan oldu... O binada evin tavanı çocuğun üzerine çöktü Kayseri Ticaret Borsası Kayseri Ticaret Borsası
Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Makedonya, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Osman Ulubaş Kayseri Fen Lisesi Kuzey Makedonya'da eğitim programına katıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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