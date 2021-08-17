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Osman Ünlü Hoca, Aşure gününün önemini ve yapılması gereken ibadetleri anlattı - Son Dakika

Osman Ünlü Hoca, Aşure gününün önemini ve yapılması gereken ibadetleri anlattı

17.08.2021 14:27
Osman Ünlü Hoca, Aşure gününün önemini ve yapılması gereken ibadetleri anlattı, System.String[]

İlahiyatçı yazar Osman Ünlü Hoca, Aşure gününün önemi ve bu günde yapılması gerekenler hakkında açıklamalarda bulundu.

İlahiyatçı yazar Osman Ünlü Hoca, Aşure gününün önemi ve bu günde yapılması gerekenler hakkında açıklamalarda bulundu.

Osman Ünlü Hoca; Aşure günü ile ilgili yaptığı açıklamada, "Kur'an-ı Kerim'de kıymet verilen dört aydan biri olan, Muharrem ayının onuncu gününün Aşüre Günü" olduğunu söyledi. Muharrem ayının Kur'an-ı Kerim'de kıymet verilen dört aydan biri olduğunu belirten Ünlü, "Aşüre, bu ayın en kıymetli gecesi ve günüdür. Allahü teala, birçok duaları Aşüre günü kabul buyurdu. Aşure gününde olduğu bildirilen önemli hadiselerin bazıları şöyle sıralanabilir: Adem aleyhisselamın tövbesinin kabul olması, Nuh aleyhisselamın gemisinin tufandan kurtulması, Yunus aleyhisselamın balığın karnından çıkması, İbrahim aleyhisselamın Nemrud'un ateşinde yanmaması, İdris aleyhisselamın diri olarak göğe çıkarılması, Yakup aleyhisselamın, oğlu Yusuf aleyhisselama kavuşması ve gözlerindeki perdenin kalkması, Yusuf aleyhisselamın kuyudan çıkması, Eyyub aleyhisselamın hastalıktan kurtulması, Musa aleyhisselamın Kızıldeniz'den geçip, Firavun'un boğulması ve İsa aleyhisselamın viladeti (doğumu), Yahudilerin öldürmesinden kurtulup, diri olarak göğe çıkarılması" dedi.

İlahiyatçı yazar Osman Ünlü açıklamalarına; "Nuh aleyhisselam gemide aşure tatlısı pişirdiği için Müslümanların muharremin onuncu günü aşure pişirmesi ibadet olmaz. Muhammed aleyhisselam ve Eshab-ı kiram böyle yapmadı. Muhammed aleyhisselamın yaptığı veya emrettiği şeyleri yapmak ibadet olur. Din kitaplarının yazmadığı, Ehl-i sünnet alimlerinin bildirmediği şeyleri yapmak, sevap olmaz, günah olur. O gün, herhangi bir tatlı yapmak, tanıdıklara ziyafet, fakirlere sadaka vermek sünnettir, ibadettir" ifadelerini kullanarak devam etti.

Muharrem orucu ve yapılması tavsiye edilen ibadetler

Muharrem orucu ve bu ayda yapılması tavsiye edilen ibadetler hakkında bilgi veren Ünlü, şöyle devam etti:

"Mübarek gecelerde ibadet etmek çok sevaptır. Rıyad-un-nasıhin kitabında buyuruluyor ki: 'İmam-ı Nevevi hazretleri, Ezkar kitabında 'gecenin on iki kısmından bir kısmını yani bir saat kadar ihya etmek, yani okumak, namaz kılmak, dua etmek, bütün geceyi ihya etmek olur. Yaz ve kış geceleri için hep böyledir' buyuruyor.' İbni Abidinde de böyle olduğu bildirilmektedir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki 'Aşüre gününün orucu, bir senelik geçmiş günahlara keffarettir.' Aşüre günü oruç tutmak isteyenler, Muharremin 9. 10. veya 10. 11. yahut 9. 10. 11. günleri tutmalıdır." - İSTANBUL

Osman Ünlü, Kızıldeniz, Nemrut, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Osman Ünlü Hoca, Aşure gününün önemini ve yapılması gereken ibadetleri anlattı - Son Dakika


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