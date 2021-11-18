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Osman usta 8 yaşında başına geçtiği ocakta yarım asırdır demire şekil veriyor - Son Dakika

Osman usta 8 yaşında başına geçtiği ocakta yarım asırdır demire şekil veriyor

18.11.2021 11:31
Osman usta 8 yaşında başına geçtiği ocakta yarım asırdır demire şekil veriyor

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yaşayan Osman Sivrikaya, çocukluğunda babasının yanında öğrendiği sıcak demir ustalığını değişen teknolojiye rağmen geleneksel yöntemlerle sürdürüyor.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yaşayan Osman Sivrikaya, çocukluğunda babasının yanında öğrendiği sıcak demir ustalığını değişen teknolojiye rağmen geleneksel yöntemlerle sürdürüyor.

Yeni Sanayi Sitesindeki iş yerinde demiri işleyen 63 yaşındaki Osman usta, 8 yaşında başladığı mesleği 55 yıldır devam ettiriyor.

Sivrikaya, babasından öğrendiği usulle iş yerinin bahçesindeki ocakta ısıttığı demiri örs üzerinde döverek balta, bıçak, orak ve çapa gibi tarım aletleri üretiyor.

Üç çocuk ve 6 torun sahibi Sivrikaya, AA muhabirine, başladığı yıllarda demirciliğin gözde bir meslek olduğunu ve demircilere yoğun talep bulunduğunu söyledi.

Mesleğinin oldukça zor ve zahmetli olduğunu dile getiren Sivrikaya, "1960 yılında bu mesleğe adımımı attığım günden bu yana sıcak demirciliği sürdürüyorum. Şu an demirci kalmadı, eskiden sanayinin birçok yerinde demirci vardı. Şimdi benimle beraber 3 demirci kaldı. Ürünlerimiz kaliteli olurdu. Eski işimiz yok ama kalitesini bilenler kazma, çapa ve tarım aletleri yaptırmaya geliyor. Eskiden çok satışımız olurdu. 63 yaşındayım, hala mesleğimi devam ettirmeye çalışıyorum." diye konuştu.

"Sanayiciye iş kalmadı"

Sivrikaya, ocağa koymadan önce yapacağı ürüne göre demirin seçiminin önemli olduğunu vurguladı.

Aynı usulle demire şekil vermeyi uzun yıllar sürdürdüğünü anlatan Sivrikaya, şunları kaydetti:

"Örs üzerinde çekiç yardımı ile döverek şekil vermeye başlıyorum. Eskiden herkes kazma, balta yaptırmak için demirciye getirirdi. Sıcak demirci ustası demire su vermesiyle belli olur. Suyunu tam verdiğin zaman çok güzel keser, suyunu tam vermediğin zaman ilk vuruşta döner. Şimdi her şey fabrikalaştı ve hazıra döndü. Kazmayı da yapıyorlar, çapayı da yapıyorlar. Sanayiciye iş kalmadı. Eskiden en çok salıncak tokası, büyük kazanların kulplarını, balta, kazma, kürek, pulluk demiri, saban demiri yapardık. At arabaları da kalmadı, at arabalarının birçok malzemesini biz yapardık. Şimdi sadece kaliteyi bilenler geliyor."

Osman usta 8 yaşında başına geçtiği ocakta yarım asırdır demire şekil veriyor
Osman usta 8 yaşında başına geçtiği ocakta yarım asırdır demire şekil veriyor
Osman usta 8 yaşında başına geçtiği ocakta yarım asırdır demire şekil veriyor
Osman usta 8 yaşında başına geçtiği ocakta yarım asırdır demire şekil veriyor
Osman usta 8 yaşında başına geçtiği ocakta yarım asırdır demire şekil veriyor

Karahisar, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Osman usta 8 yaşında başına geçtiği ocakta yarım asırdır demire şekil veriyor - Son Dakika


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