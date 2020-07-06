- Osman Zolan'dan Tavas'a ziyaret - Son Dakika

- Osman Zolan'dan Tavas'a ziyaret

- Osman Zolan'dan Tavas'a ziyaret Başkan Osman Zolan Tavas'ta devam eden sıcak asfalt çalışmalarını inceledi Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve Tavas Belediye Başkanı Hüseyin İnamlık Tavas'ın Baharlar Mahallesi'nde devam eden sıcak asfalt çalışmalarını inceledi.

- Osman Zolan'dan Tavas'a ziyaret

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Başkan Osman Zolan Tavas'ta devam eden sıcak asfalt çalışmalarını inceledi

DENİZLİ - Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve Tavas Belediye Başkanı Hüseyin İnamlık Tavas'ın Baharlar Mahallesi'nde devam eden sıcak asfalt çalışmalarını inceledi. Mahalle sakinleriyle bir araya gelen Başkan Osman Zolan sohbet edip istek ve önerilerini dinledi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Tavas ilçesinin Baharlar Mahallesi'nde devam eden üst yapı çalışmalarını inceledi. Başkan Zolan'a Tavas Belediye Başkanı Hüseyin İnamlık, AK Parti Tavas İlçe Başkanı Hasan Hüseyin Büyüktarakcı, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Aydın ve beraberindekiler eşlik etti. Alt yapı çalışmaları Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından bir süre önce tamamlanan Baharlar Mahallesi'nde devam eden üst yapı çalışmalarını inceleyen Başkan Zolan, çalışanlara kolaylıklar diledi. Burada bir süre asfalt serme makinesi kullanan Başkan Osman Zolan ve Tavas Belediye Başkanı Hüseyin İnamlık mahalle sakinleriyle sohbet edip istek ve önerilerini dinledi.

Başkan Osman Zolan burada yaptığı açıklamada, kent merkezi ve ilçelerde altyapı ve üstyapı çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. Başkan Osman Zolan,"Baharlar Mahallemize söz vermiştik, içme suyu hatlarını, kanalizasyon hatlarını baştan aşağı değiştirdik. Çalışmalar esnasında toz oldu, çamur oldu hemşehrilerim sabır gösterdi. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Yaptığımız altyapı torunlarımızın torunlarının göreceği bir yatırım. Muhtarımız ve mahallemizdeki hemşehrilerimizle birlikte çok şükür bu güzel işin de sonuna geldik. Eser bıraktık, iz bıraktık, inşallah burada yaşayan vatandaşlarımız rahat ve huzur içinde bu güzel yatırımları kullanacak." dedi.

Yapılan çalışmalar nedeniyle Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Başkan Osman Zolan'a teşekkür eden Başkan İnamlık, "Bu dönem Tavas Belediye Başkanıyım ve aynı şekilde Osman Zolan Başkanımla çalışmalara devam ediyoruz. Altyapısı tamamlanan Baharlar Mahallemizde kilit parke taşı yaptık, bugün Büyükşehir Belediyemiz de sıcak asfalt çalışması yapıyor. Emek ve katkılarından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız, ağabeyim Osman Zolan'a çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Osman Zolan, Baharlar, Denizli, Tavas, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 15:11 Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel - Osman Zolan'dan Tavas'a ziyaret - Son Dakika
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