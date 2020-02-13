Osmanbey'deki döviz bürosu sahipleri ve çalışanlarının

Şişli Osmanbey'de faaliyet gösteren bir döviz bürosu sahipleri ve çalışanlarının, tekstilci Adil Işık ve modacı Numan Nimet Ataker'in de aralarında bulunduğu kişileri 100 milyon lira dolandırdıkları iddiasıyla yargılanmalarına devam edildi.

İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Ahmet Ali Demirkapı, Ali Tuğrul, Erhan Balcı, Erhan Küçük, Erol Hacıosmanoğlu, İsmail Erdem, Jale Barahya, Leon Barahya, Murat Küçük, Musa Çakır, Remzi Şahin ve Şaban Nigerze ile 3 tutuksuz sanık katıldı. İki tutuklu sanığın Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılımı sağlanan duruşmada, 8 müşteki ile diğer müşteki ve sanıkların avukatları da hazır bulundu.

Duruşmada tutuklu sanıkların savunmaları alındı. Sanıklardan Ali Tuğrul, 2014 yılında diğer sanık Ali Ahmet Demirkapı ile tanıştığını ve kendisinden bir firmanın başına geçmesini istediğini belirterek, "Demirkapı benim patronumdu. 2018 yılında şirket kapanmadan bir hafta önce şirkete gözlemci olarak gitmemi istedi. Burası Osmanbey'in sayılı firmalarındandı. Örgüt olsaydı kapıdan adımımı atmazdım. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. 'İşlem Döviz'de bir sıkıntı olduğunu ve gelip gidip para isteyenler olduğunu' söyledim ve kendi işimin başına döndüm." dedi.

Diğer sanıklar da savunmalarında suçsuz olduklarını öne sürerek beraatlerine karar verilmesini istedi. Söz alan müştekiler ise sanıklardan şikayetçi olduklarını ve davaya katılmak istediklerini beyan etti.

Mahkeme heyeti, müştekilerin müdahillik taleplerini kabul etti.

Esasa ilişkin görüşü sorulan duruşma savcısı, başka bir dava dosyasının bu davayla hukuki irtibatının bulunması nedeniyle bu dava dosyasıyla birleştirilmesini isterken, tutuklu sanıklardan Erhan Balcı, Erkan Küçük, Murat Küçük, Remzi Şahin ve Şaban Nigerze'nin tutuklu kaldıkları süre göz önüne alınarak tahliyelerine karar verilmesini talep etti.

5 sanığa tahliye

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar Erhan Balcı, Erkan Küçük, Murat Küçük, Remzi Şahin ve Şaban Nigerze'yi tutuklu kaldıkları süreyi göz önüne alarak tahliye ederken, bu sanıklar hakkında "yurt dışına çıkış yasağı"ndan oluşan adli kontrol tedbirinin uygulanmasını da hükme bağladı.

Diğer 9 tutuklu sanığın bu hallerinin devamına karar veren heyet, birleştirilmesi istenen diğer dava dosyasını da bu dava dosyasıyla birleştirdi.

İddianameden

Şişli Osmanbey'de bulunan 20 yıllık döviz şirketi bürosu sahiplerinin iş adamlarından topladıkları yaklaşık 100 milyon lirayla kayıplara karışmasına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından döviz şirketi sahibi ve çalışanlarına yönelik hazırlanan iddianamede, 22 Haziran 2018'de "İşlem Döviz Bürosu"nda panik butonuna basıldığı, emniyet görevlilerinin iş yerine gittiği ve burada 10'dan fazla kişinin büroya bıraktıkları paraları alamadıklarını söyleyerek dolandırıldıkları iddiasıyla şikayetçi oldukları anlatılıyor.

Dolandırılan isimler arasında iş insanı Adil Işık ve modacı Numan Nimet Ataker'in de bulunduğu aktarılan iddianamede, döviz şirketi çalışanlarınca iş insanlarının toplamda 4 milyon 412 bin dolar, 115 bin 145 avro ve 5 milyon 338 bin lira miktarlarında dolandırıldığı dile getiriliyor.

İddianamede iş adamı Adil Işık'ın ifadesinde, "İşlem Döviz" yetkilisi Mustafa Çelik'i tanıdığı, çeşitli tarihlerde bu işletmeye 9 bin 357 dolar, 430 avro ve 2 milyon 466 bin 425 lira para bıraktığı, bu parayı almak istemesine rağmen sürekli oyalandığı ve bu paraları alamadığı" yönünde beyanda bulunduğu da anlatılıyor.

Firma aleyhine başsavcılığa 100'e yakın şikayet dilekçesi sunulduğu aktarılan iddianamede, sanıklar Erol Hacıosmanoğlu, Mustafa Çelik ve Musa Çakır'ın, "güveni kötüye kullanma ve nitelikli dolandırıcılık" suçlarından 68 yıldan 289 yıla, sanık Ali Tuğrul'un ise "tehdit" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

Hazırlanan iddianamenin gönderildiği İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi, diğer soruşturmalarla ilgili açılan davaları da bu dava dosyasıyla birleştirmiş ve sanık sayısı artmıştı.