Osmanbey Ortaokulu Küçük Erkekler Masa Tenisi Takımı İl Birincisi Oldu
54 dakika önce
Kütahya il merkezinde yapılan, ortaokul küçük erkekler masa tenisi müsabakaları sona erdi.
Kütahya
il merkezinde yapılan, ortaokul küçük erkekler masa tenisi müsabakaları sona erdi. Kütahya'nın Simav
ilçesinden Osmanbey ortaokulu küçük erkekler masa tenisi takımı il birincisi olarak şampiyonluk kürsüsüne çıktı.
Simav Gençlik ve Spor Müdürü Mustafa Sapmaz
" İlçemizdeki spor başarı halkalarına bir yenisini ekleyen Osmanbey Ortaokulu'nun başarılı küçük sporcularını, Okul Müdürü
Hüseyin Kaygusuz'u, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Abdurrahman Aydoğdu'yu tebrik eder, sürdürülebilir başarılar dileriz. O bir küçük geleceğimize sporla dokunan her bir öğretmenimize selam olsun" dedi. - KÜTAHYA
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 11:10 Kaynak: İHA
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