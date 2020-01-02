Osmancık Belediye'si su abonelik ücretini indirdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Osmancık Belediye'si su abonelik ücretini indirdi - Son Dakika

Osmancık Belediye'si su abonelik ücretini indirdi

6 saat önce

Çorum'un Osmancık İlçesi'nde belediye su aboneliği ve devri konusunda indirime gitti.

Osmancık Belediye'si su abonelik ücretini indirdi, System.String[]

Çorum'un Osmancık İlçesi'nde belediye su aboneliği ve devri konusunda indirime gitti.


Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Kasım 2019'da duyurduğu ve 2020 yılında itibaren geçerli olmak üzere evlerde kullanılan suya yapılan yüzde 25'lik indirim ardından abonelikler konusunda da indirime gidildiğini duyurdu.


Yeni yapılacak olan su aboneliklerinde 301 TL olan ücretin 256 TL'ye indirildiğini duyuran Başkan Gelgör "Yüzde 25 içme suyu indiriminin ardından su aboneliği ücretlerine de indirim yapıldı. Yeni abonelik 301 TL'den 256 TL'ye, abone devri 156 TL'den 106 TL'ye indirildi. Hayırlı olsun "ifadelerini kullandı. - ÇORUM

Osmancık, Çorum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 05:28 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Galatasaray'da stat karanlıkta kalacaktı!
Ünal Karaman'dan büyük fedakarlık! 4.5 milyon lirasını kulübe bıraktı İçişleri Bakanı Soylu: İdlib'den Türkiye sınırına 250 bin kişilik göç hareketi söz konusu Son dakika: Libya Devlet Yüksek Konseyi, asker gönderme kararını memnuniyetle karşıladı

Son Dakika Haberleri
23:52 İstanbul-eski ceo'nun kaçışıyla ilgili gözaltına alınan 7 kişi sağlık kontrolünden geçirildi - Son Dakika
23:50 Fas hükümeti: "Libya krizinin çözümü için her türlü çabayı göstermeye hazırız" - Son Dakika
23:49 Eski CEO'nun kaçışıyla ilgili gözaltına alınan 7 kişi sağlık kontrolünden geçirildi - Son Dakika
23:46 "Milli Mücadele Döneminde Mersin" konferansı - Son Dakika
23:45 Şırnak'ta 'Pençe-3' şehitleri için tören - Son Dakika
23:34 İçişleri Bakanı Soylu: İdlib'den Türkiye sınırına 250 bin kişilik göç hareketi söz konusu - Son Dakika
22:42 Son dakika: Libya Devlet Yüksek Konseyi, asker gönderme kararını memnuniyetle karşıladı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.1.2020 23:56:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Osmancık Belediye'si su abonelik ücretini indirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]