Son Dakika Haberleri: Osmancık Belediyesi'nden pirinç başaklı "Osmancık" yazısı
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Osmancık Belediyesi'nden pirinç başaklı "Osmancık" yazısı

1 saat önce

Osmancık Belediyesi, pirinç başaklı "Osmancık" yazılı amblem yaptırdı.

Osmancık Belediyesi'nden pirinç başaklı
Osmancık Belediyesi, pirinç başaklı "Osmancık" yazılı amblem yaptırdı. Amblemde pirinç başağı dikkat çekti. Koyunbaba Köprüsü ve Yeni Köprü arasında tamamlanan Kızılırmak Sahili Çevre Düzenlemesi çalışmaları kapsamında pirinç başaklı "Osmancık" yazılı amblem Osmancık Belediyesi tarafından Koyunbaba Köprüsü yanına yerleştirildi.

Pirinç başağı amblemli dev "Osmancık" yazısı hatıra fotoğrafı çektirmek isteyenleri beklerken Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör; "Kızılırmak Sahili "Osmancık" amblemi olmadan olmazdı. Şehrimizi güzelleştirmeye devam" ifadelerini kullandı. - ÇORUM
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 07:26 Kaynak: İHA
Kızılırmak, Osmancık, Güncel
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