Osmancık Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı - Son Dakika

Osmancık Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı
18.02.2021 14:46
Çorum'un Osmancık ilçesinde belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kış günlerinde sokak hayvanları için yiyecek, kuşlar için ise doğaya yem bıraktı.
Çorum'un Osmancık ilçesinde belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kış günlerinde sokak hayvanları için yiyecek, kuşlar için ise doğaya yem bıraktı.
Zabıta Müdürlüğü ekipleri zor kış şartlarında yiyecek bulmakta zorluk çeken sokak hayvanlarını unutmadı. Müdürlüğe bağlı ekipler, beslenme noktalarına sokak hayvanları yiyecek ve kuşlar için doğaya yem bırakırken vatandaşlara da çağrıda bulundu. Belediye sosyal medya hesabından yapılan çağrıda, "Kış günlerinde sokak hayvanlarımız için beslenme noktalarına yiyecek, kuşlar için doğaya yem bırakıldı. Sokak hayvanları kimsesiz değildir, onların sorumluluğu tüm halkımızındır. Bu soğuk kış günlerinde sokak hayvanlarını unutmayalım" ifadelerine yer verildi. - ÇORUM
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