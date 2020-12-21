Osmancık'da kan bağış kampanyası düzenlenecek - Son Dakika

Türk Kızılay'ı Osmancık Temsilciliği Kan Merkezi, 'Senin 15 dakikan, başkasının bir ömrü olsun' sloganıyla kan bağış kampanyası düzenleyecek.

Kızılay Osmancık İlçe temsilcisi Osman Sivritepe, korona virüs pandemisi nedeniyle hafta sonu alınan sokağa çıkma kısıtlamasından kan bağışçılarının muaf tutulacağını belirtti.

Kızılay'ın sitesinden yada 168'den randevu oluşturan vatandaşların 25-26-27 Aralık 2020 tarihlerinde Beylerçelebi Camii yanında kan bağışı için 11.00 ila 18.00 saatleri arasında konuşlanan Kızılay Kan Bağış Merkezi'ne gidebileceklerini belirten Sivritepe; "Özelde pandeminin, genelde de kış şartlarının oluşturmuş olduğu şartlar nedeniyle bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de kan bağışında bir düşüş yaşanıyor. Korona virüs dışındaki hastalıklar, kazalar, belirlenmiş ameliyatlar nedeniyle kan ihtiyacı sürüyor. Sürekli kan alınması gereken talesemi, lösemi hastaları gibi insanlar var. Bunların da talepleri ihtiyaçları devam ediyor

Kan bağışı yapmak isteyenler kanver.org web sitesinden randevu oluşturarak kısıtlamalardan sokağa çıkma yasaklarından etkilenmeden hafta sonu dahil olmak üzere kan bağışında bulunabilirler. Bu ortamlar sürekli sterilize edilen hekim kontrolünde insanların içeriye girdiği, hastaların olmadığı yerlerdir. Hafta sonu kan bağışında bulunan gönüllüler bağış işlemleri bitene kadar sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacaklardır."dedi. - ÇORUM