Osmancık Danişment köyünde yangın - Son Dakika

Çorum'un Osmancık İlçesi'ne bağlı Danişment köyünde çıkan yangında telefon direkleri, ağaçlar ile sulama boruları zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre, Osmancık'a bağlı Danişment köyünde bir arazide henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çıkan yangında köylülere ait sulama boruları ile kavak ağaçları zarar gördü.

Yangın ihbarını alan İtfaiye Müdürlüğü ekipleri olay yerine sevk edildi. Çıkan yangına müdahale eden ekipler kısa sürede yangını kontrol altına alırken yangında bir çiftçiye ait su borularının ve 9 adet kavak ağacı ile telefon direkleri zarar gördüğü öğrenildi. - ÇORUM