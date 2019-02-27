Osmancık Devlet Hastanesi "Çocuk Dostu" Unvanı Aldı
48 dakika önce
Osmancık Devlet Hastanesi, "Çocuk Dostu" hastane unvanı aldı.
Osmancık Devlet Hastanesi
, "Çocuk Dostu" hastane unvanı aldı. Sağlık Bakanlığı
Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nce yürütülmekte olan "Anne
Dostu Hastane Programı" kapsamında yetkililerince yapılan değerlendirme sonucunda Osmancık Devlet Hastanesi "Anne Dostu Hastane" unvanı almaya hak kazandı.
"Anne Dostu Hastane" unvanı belgesi İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ömer Sobacı tarafından Osmancık Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Halise Babayiğit'e verildi. - ÇORUM
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 04:51 Kaynak: İHA
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