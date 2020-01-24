Osmancık Devlet Hastanesi'nde yangın tatbikatı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Osmancık Devlet Hastanesi'nde yangın tatbikatı - Son Dakika

Osmancık Devlet Hastanesi'nde yangın tatbikatı

6 saat önce

Osmancık devlet hastanesinde yangın tatbikatı yapıldı.

Osmancık Devlet Hastanesi'nde yangın tatbikatı, System.String[]

Osmancık devlet hastanesinde yangın tatbikatı yapıldı.


Osmancık Devlet Hastanesi'nde, hastane personeli ve belediye ekiplerince gerçekleştirilen yangın tatbikatından senaryo gereği hastane bahçesinde yangın çıktı. Durumu fark eden hastane personeli bir yandan yangın söndürme tüpleri ile aleve müdahale ederken, diğer yandan durumu bildirdikleri Osmancık Belediyesi İtfaiye ekiplerinden yardım istedi.


Senaryo çerçevesinde hastane personeli yangına ilk müdahaleyi yaparken, Osmancık Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ile yapılan koordineli çalışma sonucunda yangın söndürüldü. Afet durumlarında tahliye konusu da etkili ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilirken, tatbikat başarıyla tamamlandı. - ÇORUM

Devlet Hastanesi, Osmancık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 03:27 Kaynak: İHA
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