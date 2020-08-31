Osmancık Gazetesi kapandı - Son Dakika

Çorum'un Osmancık ilçesinde 11 yıl önce yayın hayatına başlayan Osmancık Gazetesi kapandı.

Bilal Çevrim tarafından Osmancık ilçesinde 2009 yılında kurulan ilçenin ilk renkli ofset baskılı Osmancık Gazetesi, 11 yıllık yayın hayatına son verdi.

2009 yılında yayın hayatına başlayan Osmancık Gazetesi bir yıl sonra yine kurucusu Bilal Çevrim tarafından 2010 yılında kurulan ilçenin ve bölgenin tek renkli ofset matbaasında basılmaya başlamıştı. Bir ihtiyaç sonrası kurulan Osmancık Gazetesi 1 Temmuz 2014 yılında gazetenin çalışanları Fatih Kılıç ve Özkan Özçelik'e devredilmiş, 2016 yılında Özkan Özçelik tarafından alınan haklar Ocak 2020 yılında Nurdan Özçelik'e devredilmişti.

'Yerel basın pandemi nedeniyle zor günler geçiriyor'

Türkiye'nin dört bir yanındaki yerel gazetelerin yaşadığı ekonomik sıkıntılar Osmancık Gazetesi'ni de ciddi anlamda etkilemiş son olarak 2020 yılında dünyayı etkisi altına alan Korona virüs salgını da şartları zorlayarak satılma kararı gündeme gelmişti.

Tüm zorlu şartlara rağmen bir süre günlük olarak yayınlanan Osmancık Gazetesi bu anlamda ilçenin ilk günlük gazetesi olma vasfını da taşırken 26 Ağustos 2020 tarihinde çıkarılan son baskı sonrası gazetenin hakları Özkan Özçelik tarafından Osmancık Haber Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hacı Odabaş'a devredildi. Gazetenin yayın haklarını satın alan Odabaş ise gazeteyi bugün itibariyle kapatarak yayın hayatına son verdi. - ÇORUM