Osmancık hayvan pazarı küçükbaş hayvanlara kapatıldı - Son Dakika

Başkan Şahiner Osmancık hayvan pazarı 3 hafta süre ile koyun-keçi çiçeği hastalığı nedeni ile küçükbaş hayvanlara kapatılmıştır. Yetiştirici çiftçilerimize ilanen duyurulur "ifadelerini kullandı. - ÇORUM

Konuya ilişkin olarak bir açıklama yapan Osmancık Ziraat Odası Başkanı Ali Osman Şahiner, Osmancık Hayvan Pazarı'nın küçükbaş hayvanlara kapatıldığını duyurdu.

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