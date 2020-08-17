Osmancık İbriktar Kur'an kursu hizmete girdi - Son Dakika

Çorum'un Osmancık ilçesinde bir hayırseverin bağışladığı arsaya inşaa edilen İbriktar 4-6 Yaş Kur'an Kursu düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Geçen sene Osmancık ilçesi Çay mahallesinde Edip Gençer adındaki bir hayırseverin bağışladığı arsaya yapılan Kur'an kursu eğitim-öğretim vermeye hazır hale geldi. Yaklaşık 900 bin TL'ye mal olduğu öğrenilen Kur'an Kursu için sade bir açılış töreni düzenlendi.

Müftülüğe bağlı olarak Peygamber efendimizin su testisini taşıyan ve Osmancık'taki türbesinin bulunması için çalışmalar başlatılan sahabe İbriktar hazretlerinin adını taşıyan İbrikdar 4-6 Yaş Kur'an kursu'nun açılış töreni pandemi dolayısıyla sosyal mesafe kuralları gözetilerek yapılırken, törene Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, İlçe Müfütüsü Dr. Eyyup Aydın ve davetliler katıldı. - ÇORUM