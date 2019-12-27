Osmancık İlçe Emniyet Müdürü'ne Durhasan Güngör atandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Osmancık İlçe Emniyet Müdürü'ne Durhasan Güngör atandı - Son Dakika

Osmancık İlçe Emniyet Müdürü'ne Durhasan Güngör atandı

6 saat önce

Osmancık Emniyet Müdürü Bahadır Vurgun'un Çorum Çocuk Şube Müdürlüğü'ne atanmasının ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Durhasan Güngör atandı.

Osmancık İlçe Emniyet Müdürü'ne Durhasan Güngör atandı, System.String[]

Osmancık Emniyet Müdürü Bahadır Vurgun'un Çorum Çocuk Şube Müdürlüğü'ne atanmasının ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Durhasan Güngör atandı.


Osmancık Emniyet Müdürlüğünde komiser olarak görev yapan Durhasan Güngör, İlçe Emniyet Müdürü olarak atandı. Yaklaşık 1.5 yıldır Osmancık Emniyet Müdürü olarak görev yapan Bahadır Vurgun ise Çorum Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğüne atandı.


İlçe Emniyet Müdürü Durhasan Güngör'ün göreve başlamasının ardından Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Cebeci, Osmancık Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Bilal Karatağ, Osmancık Ziraat Odası Başkanı Ali Osman Şahiner ve Osmancık Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Bayram Çalışkan hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak görevinde başarılar dilediler. - ÇORUM

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Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 06:38 Kaynak: İHA
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