Osmancık ilçe milli eğitim müdürlüğü'ne Makineci atandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Osmancık ilçe milli eğitim müdürlüğü'ne Makineci atandı - Son Dakika

Osmancık ilçe milli eğitim müdürlüğü'ne Makineci atandı

6 saat önce

Çorum'un Osmancık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne İdris Makineci atandı.

Osmancık ilçe milli eğitim müdürlüğü'ne Makineci atandı, System.String[]

Çorum'un Osmancık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne İdris Makineci atandı.


Edinilen bilgilere göre 2016 tarihinden itibaren Mahmut Tökel'in yürüttüğü Osmancık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevine Orgeneral Ahmet Çörekçi YBO müdürü İdris Makineci atandı.


'İdris Makineci kimdir'


1967 Yılında Çorum Kargı İlçesi Maksutlu Köyünde dünya'ya geldi. İlkokulu köyünde, Ortaokulu ve Liseyi Osmancık'ta okudu. 1992 Yılında Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. Aynı yıl Aralık ayında Iğdır Karakoyunlu Zülfikar Ortaokulunda DKAB öğretmeni olarak göreve başladı. Çeşitli Okul ve kurumlarda öğretmenlik ve idarecilik yapan Makineci, 2011-2019 yılları arasında Osmancık Anadolu İmam Hatip Lisesinin müdürlüğünü yürüttü. Aynı kurumda görev süreleri dolan yöneticilerin değişimi kapsamında 2019 Temmuz ayında Orgeneral Ahmet Çörekçİ YBO müdürlüğüne atandı. İyi derecede Arapça ve orta derecede İngilizce bilen Makineci evli ve 4 çocuk babasıdır. - ÇORUM

Ahmet Çörekçi, Osmancık, Çorum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 03:19 Kaynak: İHA
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