Osmancık'ın eski fotoğrafları takvim oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Osmancık'ın eski fotoğrafları takvim oldu - Son Dakika

Osmancık'ın eski fotoğrafları takvim oldu

6 saat önce

Osmancık Gazeteciler Cemiyeti'nin, başlattığı, ilçenin geçmiş dönemlerine ait fotoğraf, bilgi ve dokümanın arşivlenerek 'ilçe belleği' oluşturulması için yapılan çalışmaya bir yenisi daha eklendi.

Osmancık'ın eski fotoğrafları takvim oldu, System.String[]

Osmancık Gazeteciler Cemiyeti'nin, başlattığı, ilçenin geçmiş dönemlerine ait fotoğraf, bilgi ve dokümanın arşivlenerek 'ilçe belleği' oluşturulması için yapılan çalışmaya bir yenisi daha eklendi. Osmancık Belediyesi ilçenin geçmiş dönemlerine ait tarihi fotoğrafları 2020 takviminde yer verdi.


Osmancık Belediyesi'nin hazırlattığı 2020 takvimi, Bozoklu Osman Şakir Efendi'nin 1817'li yıllarda Osmancık'ın birebir aynısının resmedildiği görselle başlarken, toplamda ilçenin geçmiş dönemlerine ait 12 adet tarihi fotoğraf bulunuyor. Takvimde ayrıca belediyenin 9 ayda yaptığı hizmetlere de yer verilirken belediye başkanı Ahmet Gelgör'ün mesajı da yer alıyor.


Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör mesajında; "Her alanda çok çalışıyoruz... Çok çalışacağız ki; Osmancık daha yaşanılabilir bir şehir olsun. Çok çalışacağız ki; Osmancık her kesin mutlu olduğu huzurlu, eğlenceli bir şehir olsun." ifadeleri yeralıyor. - ÇORUM

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 06:52 Kaynak: İHA
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