Son Dakika Haberleri: Osmancık'ın Tek Kadın Muhtarı

Osmancık'ın Tek Kadın Muhtarı

31 dakika önce

Çorum'un Osmancık İlçesi'nde Yeni Mahalle'de muhtarlığı kazanan Aysel Bulduk, ilçenin tek kadın muhtarı oldu.

Osmancık'ın Tek Kadın Muhtarı, System.String[]
Çorum'un Osmancık İlçesi'nde Yeni Mahalle'de muhtarlığı kazanan Aysel Bulduk, ilçenin tek kadın muhtarı oldu.

Osmancık'ta yerel seçimler sonuçlarına göre 18 mahallede muhtarlar belli olurken, Yeni Mahalle'nin mevcut muhtarı Aysel Bulduk ise tek kadın muhtar olmayı başardı.

Seçim kampanyasını "Tek İşimiz Muhtarlık" sloganı ile yürüten Bulduk, 3 aylık seçim süreci boyunca sıkılmadık el bırakmadıklarını ifade etti.

En yakın rakibine 409 oy fark atarak 982 oyla Yeni Mahallenin muhtarı olan Aysel Bulduk 'un 8 kişilik aza listesinde de 2 kadın üye bulunuyor. - ÇORUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 11:11 Kaynak: İHA

Çorum, Yeni Mahalle, Osmancık, Güncel
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