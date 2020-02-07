Osmancık itfaiye'sinden WhatsApp ihbar hattı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Osmancık itfaiye'sinden WhatsApp ihbar hattı - Son Dakika

Osmancık itfaiye'sinden WhatsApp ihbar hattı

6 saat önce

Osmancık Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, yangın ve her türlü olumsuzluklara karşı vatandaşların işbirliğiyle sorunları çözmek için WhatsApp ihbar hattı kurdu.

Osmancık itfaiye'sinden WhatsApp ihbar hattı, System.String[]

Osmancık Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, yangın ve her türlü olumsuzluklara karşı vatandaşların işbirliğiyle sorunları çözmek için WhatsApp ihbar hattı kurdu.


Osmancık'ta yaşanabilecek yangın ve doğal afet gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlar 110 yangın ihbar numarasının yanı sıra artık 0530 376 02 29 WhatsApp ihbar hattı üzerinden de müracaatta bulunabilecek. Vatandaşların WhatsApp ihbar hattı üzerinden konum göndermeleri ekiplerin olumsuzluklara daha hızlı müdahale etmesini sağlayacak.


Osmancık Belediyesinden WhatsApp ihbar hattı ile ilgili yapılan bilgilendirmede, "Yangınlara daha hızlı müdahale amacıyla WhatsApp İhbar Hattı açılmıştır. Yangın ihbarı sırasında konum göndermeniz itfaiyenin daha hızlı ulaşmasına yardımcı olacaktır. Yangında ve her türlü doğal afette Osmancık İtfaiyesi yanınızda." ifadelerine yer verildi. - ÇORUM

Osmancık, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 07:26 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Valilik önünde "Çocuklarım aç, iş istiyorum" diyerek kendini yakan baba hayatını kaybetti
Isparta'da 3 kardeşin can verdiği yangında ailesinin feryatları yürekleri dağladı Son Dakika: Tuzla'daki Piyade Okul Komutanlığı'nda çıkan yangın söndürüldü İstanbul'un birçok ilçesinde kar yağışı etkisini göstermeye başladı

Son Dakika Haberleri
01:41 Aşıkların sinema keyfi!
01:41 Ata Demirer'e evlilik soruldu!
00:33 Aşk yaşadıkları iddia edilen Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya yurt dışında görüntülendi
00:33 Kylie Jenner, iç çamaşırsız pozuyla yine adından söz ettirdi! Milyonlarca beğeni aldı
00:12 Eski futbolcu Serhat Akın, yeni mekanı için MasterChef Cemre ile anlaştı!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2020 01:52:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Osmancık itfaiye'sinden WhatsApp ihbar hattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]