Osmancık itfaiye'sinden WhatsApp ihbar hattı - Son Dakika

Osmancık Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, yangın ve her türlü olumsuzluklara karşı vatandaşların işbirliğiyle sorunları çözmek için WhatsApp ihbar hattı kurdu.



Osmancık'ta yaşanabilecek yangın ve doğal afet gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlar 110 yangın ihbar numarasının yanı sıra artık 0530 376 02 29 WhatsApp ihbar hattı üzerinden de müracaatta bulunabilecek. Vatandaşların WhatsApp ihbar hattı üzerinden konum göndermeleri ekiplerin olumsuzluklara daha hızlı müdahale etmesini sağlayacak.



Osmancık Belediyesinden WhatsApp ihbar hattı ile ilgili yapılan bilgilendirmede, "Yangınlara daha hızlı müdahale amacıyla WhatsApp İhbar Hattı açılmıştır. Yangın ihbarı sırasında konum göndermeniz itfaiyenin daha hızlı ulaşmasına yardımcı olacaktır. Yangında ve her türlü doğal afette Osmancık İtfaiyesi yanınızda." ifadelerine yer verildi. - ÇORUM