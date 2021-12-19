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Kaya parçaları tarihi kaleden böyle düştü - Son Dakika

Kaya parçaları tarihi kaleden böyle düştü

19.12.2021 17:36

Kaya parçaları tarihi kaleden böyle düştü Tarihi kaleden düşen kaya parçaları güvenlik kamerasına yansıdı Çorum'un Osmancık ilçesinde tarihi Kandiber Kalesi'nden kopan kaya parçalarının düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaya parçaları tarihi kaleden böyle düştü

Tarihi kaleden düşen kaya parçaları güvenlik kamerasına yansıdı

ÇORUM - Çorum'un Osmancık ilçesinde tarihi Kandiber Kalesi'nden kopan kaya parçalarının düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı. Park halindeki bir otomobilde bulunan vatandaşlar ise panik içinde kaçtı.

Edinilen bilgiye göre, Yazı Mahallesi Akşemseddin Caddesi'ne tarihi Kandiber Kalesi'nden kopan kaya parçaları büyük bir gürültü ile yuvarlanarak düştü. Yaya ve araç trafiğinin işlek olduğu bir saatte düşen kaya parçaları ve toprak kütleleri yola savrulurken, o anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kaydedilen görüntülerde kaya parçalarının düşmesi sırasında park halinde bulunan bir otomobilde insanların olduğu ve panikle kaçıştıkları, 40 saniye önce de kayaların düştüğü yerden bisikletli çocukların geçtiği görüldü. Kaya parçaları düştüğü sırada kale eteğinde yavrularını emziren bir köpeğin ise çenesinin kırıldığı öğrenildi. Yaralı köpek belediye ekiplerince tedavisi yapılmak üzere bulunduğu yerden alındı.

Vatandaşlar son günlerde kaledeki kaya parçalarında kopmaların artması nedeniyle tedbir alınmasını istedi. İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Yazı Mahallesi Muhtarı Murat Haykır da, "Daha kötüsü olmadan tedbir alınır inşallah" dedi.

Benzer bir olayın kısa bir süre önce de yaşandığını hatırlatan muhtar Haykır, "Kalemizden kaya parçaları düşmektedir. Halen uçmaya hazır, kopmuş kaya parçaları var. Halkımız ve buradan geçen insanlar için tehlike arz etmektedir. Belediyemize söyledik, tel çekildi. Telin fayda etmediği anlaşıldı. Şimdi beton duvar örecekler inşallah. Biran önce yapılırsa memnun oluruz, yoksa insanlara zarar verebilir. Geçen ki kaya düşmesinde burada 5 tane köpek vardı. Anne köpek yaralandı, Allah'a şükür yavrularında bir şey yok. Anne köpeğin çenesi kırıldı, bu insana da olabilirdi. Onun için bir an önce tedbir alınması lazım. İki hafta önce de aynı bölgeden kaya parçaları düştü. O zaman bir otomobilde maddi hasar olmuştu. Bu seferki düşmede yoldan insanlar geçiyordu, Allah'tan onların üzerine düşmedi ama her an bir kaya parçasının daha düşmesi endişesini yaşıyoruz. Geç kalınmadan tedbir alınması şart" şeklinde konuştu.

Haber verilmesinin ardından bölgeye gelen Osmancık Belediyesi ekipleri yolda temizlik çalışması yaparken, sosyal medya hesabından da vatandaşlara tedbirli olmaları konusunda çağrıda bulunuldu. Belediyenin yaptığı paylaşımda, "Havaların yağışlı olması nedeniyle Osmancık Kalesinden kaya parçaları düşmektedir. Kale çevresine araç park edilmemesi, vatandaşlarımızın zarar görmemesi için önem arz etmektedir. Kale çevresindeki yolları kullanan vatandaşlarımızın tedbirleri olmalarını, kale çevresinden uzak durmalarını rica ederiz" ifadelerine yer verildi.

Kaya parçaları tarihi kaleden böyle düştü
Kaya parçaları tarihi kaleden böyle düştü
Kaya parçaları tarihi kaleden böyle düştü
Kaya parçaları tarihi kaleden böyle düştü
Kaya parçaları tarihi kaleden böyle düştü
Kaya parçaları tarihi kaleden böyle düştü
Kaya parçaları tarihi kaleden böyle düştü
Kaya parçaları tarihi kaleden böyle düştü
Kaya parçaları tarihi kaleden böyle düştü
Kaya parçaları tarihi kaleden böyle düştü
Kaya parçaları tarihi kaleden böyle düştü

Osmancık, Tragger, Köpek, Çorum, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kaya parçaları tarihi kaleden böyle düştü - Son Dakika


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