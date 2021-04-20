Osmancık'lı çeltik üreticilerine ekim ruhsatı uyarısı - Son Dakika

Osmancık'lı çeltik üreticilerine ekim ruhsatı uyarısı

20.04.2021 16:41
Osmancık'lı çeltik üreticilerine ekim ruhsatı uyarısı, System.String[]

Osmancık İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından çeltik ekimi yapan veya yapmak isteyen üreticilerin 3039 sayılı Çeltik ekimi Kanunu gereği çeltik ekim ruhsatını almasının zorunlu olduğu hatırlatıldı.

Osmancık İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından çeltik ekimi yapan veya yapmak isteyen üreticilerin 3039 sayılı Çeltik ekimi Kanunu gereği çeltik ekim ruhsatını almasının zorunlu olduğu hatırlatıldı.

Çeltik ekim ruhsatı almayan üreticiler için uygulanacak ceza miktarının dekar başına 167 ile 339 lira olduğu, ruhsat alım bedelinin ise dönüm başı 5 lira olduğu hatırlatılan açıklamada 3039 sayılı Çeltik Ekimi Kanunu'na göre çeltik ekimi yapan her çiftçiden ekim ruhsatı bedeli olarak alındığı bildirildi.

Osmancık İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "3039 Sayılı Çeltik Ekim Kanunu gereği Çeltik ekim yapan üreticilerin ekim ruhsatı almaları yasal bir zorunluluktur. Osmancık Çeltik Komisyonu Başkanlığı tarafından çeltik ekim ruhsatı başvuruları alınmakta olup 15 Şubat 2021'de başlayan başvuru süresi 30 Nisan 2021 tarihinde sona ermektedir. 2021 yılı çeltik ekim ruhsatiye ve sıhhi tedbir dönüm ücreti 5 TL olarak belirlenmiştir. Çiftçilerimizden bir önceki yıl ekmiş oldukları ekim alanlarında herhangi bir değişiklik yok ise ruhsat için herhangi bir belge istenmemektedir. Ekim alanlarında bir değişiklik olduğu takdirde tapu kayıtları istenmektedir. 3039 sayılı kanun ve bu kanunun 11. maddesinde değişiklik yapan 5728 sayılı kanunun hükümlerince ruhsatsız ekim yapan çiftçilerimiz hakkında 167 TL. ile 339 TL. arasında idari para cezası ve çeltik bitkisinin kurutulmasına kadar uzayan cezai işlemler uygulanacaktır.

Osmancık İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nde bulunan matbu dilekçenin başvuru sahipleri tarafından açık ve anlaşılır bir şekilde doldurularak ilgili muhtar tarafından onaylandıktan sonra, Çiftçi Kayıt Sisteminde kayıtlı olanlar, ÇKS belgesi, kayıtlı olmayanlar Tapu veya Ecri misil yazıları ve Banka dekontu ile birlikte Çeltik komisyonu başkanlığına müracaat edeceklerdir. Üreticilerin mağdur olmamaları için süresi içerisinde çeltik ekim ruhsatlarını almaları gerekmektedir. Çeltik ekimi, sulama suyunun idaresi ve sıtma hastalığı kontrolü amacıyla ruhsata tabidir" denildi.

İlçe Müdürlüğü'nün açıklamasında ayrıca 2019 yılı içerisinde 22 bin 276 dekar alanda 797 çiftçiye, 2020 yılı içerisinde ise 22 bin 833 dekar alanda 778 çiftçiye çeltik ekimi için ruhsat verildiği hatırlatılarak çeltik üretimi 2019 yılında 17 bin 377 ton olurken, 2020 yılında ise bu rakamın 19 bin 639 tona yükseldiği bildirildi.

Çorum Kızılırmak havzasında bulunan Dodurga ilçesinde yaklaşık 6 bin dönüm, Kargı İlçesinde yaklaşık 14 bin 300 dönüm, Laçin İlçesinde yaklaşık 5 bin 300 dönem çeltik arazisinde 2020 yılında üretim gerçekleştirildi.

Çeltik ekim ruhsatı almanın milli bir sorumluluk olduğunu vurgulayan Osmancık Ziraat Odası Başkanı Ali Osman Şahiner, Kayıt dışı çeltik ekiminin ülke ekonomisi açısından ciddi bir kayıp olduğunu vurguladı.

Türkiye'de marka isme dönüşen ve aranılan pirinç haline gelen 'Osmancık 97' pirincinin kalitesinin korunması gerekligini anlatan Oda Başkanı Şahiner, "Osmancık'ta sertifikalı çeltik ekimini teşvik ediyor ve bunu önemsiyoruz. Resmi olarak ekilen her dönüm çeltik istatistikleri giriyor ve Türkiye'nin ne kadar pirinç ihtiyacı olduğunun tespiti yapılıyor. Bu verilere göre ithal edilecek pirinç oranı belirleniyor. Gayri resmi olarak ekilen çeltiği kayıt altında aldığımızda ithal edilecek pirinç oranı bir o kadar düşürmüş oluruz. Çeltik üreticilerimizin hassasiyet göstererek çeltik ekim ruhsatlarını zamanında almalarını ve zamanını geçirerek kaçak ekim yapan üretici durumuna düşmemelerini tavsiye ediyoruz. Bu sene her seneki gibi çeltik ekimi ruhsatı için müracaat zamanı kısa süreli değil. Ruhsat alımı için verilen süre yaklaşık 2 ay gibi bir zaman verilmiş ve çiftçilerimizin bu zamanı iyi değerlendirmelerini tavsiye ediyorum" dedi.

Osmancık bölgesinde yaklaşık 25 bin dekar olan çeltik ekim alanının yapılan barajlar nedeniyle yaklaşık 22 bin dekar ekim alanına düştüğünü dile getiren Şahiner, "Çeltik ekim ruhsatının alınması hususu üzerinde titizlikle durma amacımız resmi ekimi teşvik etmek ve dışarıdan girecek yabancı pirince karşı korumaktır. Malumunuz bölgemizde yapılan barajlar önemli miktarda çeltik ekim alanını sular altında bıraktı, böylelikle çeltik ekim sahamız daraldı. Biz bu daralan sahada daha kaliteli pirinç üreterek, kalitesiyle Türkiye'de markalaşan pirincimize yabancı pirinç katmadan daha kazançlı hale getirmenin yollarını arıyoruz ve üreticimizin emeğinin karşılığını almasını sağlamak için çaba sarf ediyoruz" şeklinde konuştu. - ÇORUM

Osmancık'lı çeltik üreticilerine ekim ruhsatı uyarısı
Osmancık'lı çeltik üreticilerine ekim ruhsatı uyarısı
Osmancık'lı çeltik üreticilerine ekim ruhsatı uyarısı
Osmancık'lı çeltik üreticilerine ekim ruhsatı uyarısı
Osmancık'lı çeltik üreticilerine ekim ruhsatı uyarısı
Osmancık'lı çeltik üreticilerine ekim ruhsatı uyarısı

Hisarcık, Osmancık, Çeltik, Ekim, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Osmancık'lı çeltik üreticilerine ekim ruhsatı uyarısı - Son Dakika Ekonomi


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