Osmancık'lı gençler ilçedeki camileri temizliyor - Son Dakika
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Osmancık'lı gençler ilçedeki camileri temizliyor

6 saat önce

Osmancık Ülkü Ocakları üyesi gönüllü gençleri cami temizliği yaptılar.

Osmancık'lı gençler ilçedeki camileri temizliyor, System.String[]

Osmancık Ülkü Ocakları üyesi gönüllü gençleri cami temizliği yaptılar.


Osmancık Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakıf üyesi Orta Öğretim Birimi gençleri camileri temizleme kararını İlçe Müftüsü Dr. Eyyup Aydın'ı ziyaret ederek paylaştı. Müftü Aydın ile konu hakkında bilgi alışverişinde bulunan gençler, sosyal sorumluluk örneği gösterip ilk olarak ilçenin tarihi eserleri arasında yer alan Akşemseddin Camii'nde temizlik yaptılar. Eski Osmancık Medresenin bir bölümü olan ve günümüzde camii olarak işevini gören binada dip köşe temizlik yapan gençler müftülüğünde onayıyla, koordineli bir çalışmayla tüm camilerde temizlik yapılacağını bildirdi. - ÇORUM

Osmancık, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 05:42 Kaynak: İHA
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