Osmancık'lı muhtarlar Cumhurbaşkanı ile bir araya geldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Osmancık'lı muhtarlar Cumhurbaşkanı ile bir araya geldi - Son Dakika

Osmancık'lı muhtarlar Cumhurbaşkanı ile bir araya geldi

6 saat önce

Çorum'un Osmancık ilçesine bağlı muhtarlar Ankara'ya bir ziyaret gerçekleştirilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ki AK Parti grup toplantısına katıldı.

Osmancık'lı muhtarlar Cumhurbaşkanı ile bir araya geldi, System.String[]

Çorum'un Osmancık ilçesine bağlı muhtarlar Ankara'ya bir ziyaret gerçekleştirilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ki AK Parti grup toplantısına katıldı. Heyet toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi.


Osmancık AK Parti İlçe Başkanı Hakkı Güngör, İl Genel Meclis Üyesi Mehmet Yücel, Osmancık Muhtarlar Derneği Başkanı Faruk Delibaş, mahalle ve köy muhtarları TBMM'de AK Parti grup toplantısına katıldılar. Toplantı sonrası heyet, AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya ile birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi.


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AK Parti, Osmancık, Ankara, Çorum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 07:04 Kaynak: İHA
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