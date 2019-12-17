Osmancık MEM'de devir-teslim töreni - Son Dakika
Son Dakika Güncel Osmancık MEM'de devir-teslim töreni - Son Dakika

Osmancık MEM'de devir-teslim töreni

6 saat önce

Osmancık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 3 yıldır yürüten Mahmut Tökel, görevi Orgeneral Ahmet Çörekçi YBO müdürü, İdris Makineci'ye devretti.

Osmancık MEM'de devir-teslim töreni, System.String[]

Osmancık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 3 yıldır yürüten Mahmut Tökel, görevi Orgeneral Ahmet Çörekçi YBO müdürü, İdris Makineci'ye devretti.


Milli Eğitim Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen devir-teslim töreninde Mahmut Tökel görevi, yeni Milli Eğitim Müdürü İdris Makineciye devretti. Devir-teslim töreninde bir konuşma yapan Mahmut Tökel, "4 yıl devletimizin ve milletimizin bize verdiği bu görevi yaptık. Milletimize ve devletimize teşekkür ediyoruz. Görevi devrettiğimiz arkadaşımız İdris beye başarılar diliyorum. Milli Eğitimi bir çıta daha öteye götüreceğine inanıyorum" diyerek başarılar diledi.


'Ortak akla dayalı bir yönetim anlayışını benimseyeceğiz'


Görevi devralan İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Makineci'de; "Şahıslar gelip geçicidir. Esas olan devletimizin kurumlarıdır. Devletimizin kurumları, bakidir, kalıcıdır. Esas olan hizmet yarışıdır. Bakanlığımızın 2023 Eğitim Vizyonu çerçevesinde hizmet yarışına devam edeceğiz. Sevgili Peygamberimizin 'iki günü bir olan aldanmıştır' ikazından hareketle değişim ve gelişime açık çözüme odaklanmış, istişareye, ortak akla dayalı bir yönetim anlayışını benimseyeceğiz." diyerek geçmiş hizmetlerinden dolayı Mahmut Tökel'e teşekkür etti.


Mahmut Tökel devir-teslim törenin ardından personel ile vedalaşarak, Osmancık MEM'den ayrılırken, yeni İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Makineci makamına geçti. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı okullarda idarecilik yapan isimler yeni müdür İdris Makineci'yi devir-teslim töreninde yalnız bırakmadı. Hayırlı olsun dileklerini ileten idareciler, törenin ardından yeni müdürleri ile hatıra fotoğrafı çekindiler. - ÇORUM

Ahmet Çörekçi, Osmancık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 04:35 Kaynak: İHA
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