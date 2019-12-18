Osmancık MEM müdürü fen lisesi pansiyonunu ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Osmancık MEM müdürü fen lisesi pansiyonunu ziyaret etti - Son Dakika

Osmancık MEM müdürü fen lisesi pansiyonunu ziyaret etti

6 saat önce

Osmancık Milli Eğitim Müdürlüğü'ne atanan İdris Makineci, göreve gelir gelmez ilk ziyaretini Fen Lisesi Pansiyonuna yaptı.

Osmancık MEM müdürü fen lisesi pansiyonunu ziyaret etti, System.String[]

Osmancık Milli Eğitim Müdürlüğü'ne atanan İdris Makineci, göreve gelir gelmez ilk ziyaretini Fen Lisesi Pansiyonuna yaptı.


Osmancık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne atanan ve yapılan devir teslim töreninin ardından yeni görevine başlayan İdris Makineci, beraberinde okul idarecileri ile birlikte ilk ziyaretini Ömer Derindere Fen Lisesi'ne ait kız öğrenci pansiyonuna yaptı.


Makineci, geçtiğimiz hafta Ömer Derindere Fen Lisesi'ne ait kız öğrenci yurdunda kalan öğrenci ve öğretmenlerin, doğalgaz bacasının yerinden çıkması nedeniyle içeri sızan karbonmonoksitten etkilenmeleri üzerine geçmiş olsun dileklerini iletti.


Yaşanan olayın ardından pansiyonun geçici olarak kapalı olduğunu belirten Osmancık İlçe Milli Eğitim Müdürü Makineci; "Pansiyon yeniden faaliyete geçene kadar öğrencilerimiz ilçede bulunan diğer kız öğrenci pansiyonlarına ve öğretmen evine yerleştirildiler. Eğitim- öğretimleri aksamadan devam etmektedir. Tüm öğrenci, öğretmen ve velilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." dedi.


Öte yandan pansiyonda tadilat çalışmalarının sürdüğü, yapılan çalışmaların ardından verilecek olan onayla pansiyona doğal gazın yeniden verileceği ve faaliyete başlayacağa belirtilirken, diğer pansiyonlara yerleştirilen öğrencilerin okullarına ulaşımı konusunda belediyenin servis desteği verdiği öğrenildi. - ÇORUM

Osmancık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 05:28 Kaynak: İHA
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