Osmancık Nenehatun ortaokulu yıkıldı - Son Dakika

Valilik oluru ve 2012-20 sayılı genelge doğrultusunda deprem güvenliği çalışmaları sebebi ile çıkan karar sonucu Osmancık Çay Mahallesi Gölyazı Sokak'ta bulunan Nenehatun Ortaokulu'nun yıkım çalışması bitti. Yıkım çalışması biten okulda hafriyat çalışmaları başladı.

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