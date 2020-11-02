Osmancık OSB kavşağında ıslah çalışması yapılacak - Son Dakika

Osmancık OSB kavşağında ıslah çalışması yapılacak

02.11.2020 18:58
Osmancık OSB kavşağında ıslah çalışması yapılacak, System.String[]

Çorum'un Osmancık İlçesi Organize Sanayi Bölgesi'nde kavşak ve dere ıslah çalışması yapılacak.

Çorum'un Osmancık İlçesi Organize Sanayi Bölgesi'nde kavşak ve dere ıslah çalışması yapılacak.

AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, beraberinde Karayolları 7. Bölge Müdürü Rifat Silov, ilçe Kaymakamı Ayhan Akpay, Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak ve DSİ Çorum Şube Müdürü Murat Şerbetci ile birlikte Organize Sanayi Bölgesi kavşağında ve dere ıslahı yapılacak alanlarda incelemelerde bulundu.

İlçe merkezine yaklaşık 3 Kilometre mesafede, Yağsiyen Köyü Hamitler mevkiinde yer alan Organize Sanayi Bölgesi'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Milletvekili Kaya "Osmancık Organize Sanayi Bölgesi kavşağı ve dere Islahı çalışmalarını başlatıyoruz. İlçemize hayırlı olsun." dedi. - ÇORUM

Osmancık OSB kavşağında ıslah çalışması yapılacak
Osmancık OSB kavşağında ıslah çalışması yapılacak

Organize Sanayi Bölgesi, Milletvekili, Osmancık, Çorum, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Osmancık OSB kavşağında ıslah çalışması yapılacak - Son Dakika


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