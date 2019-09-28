Çorum'un Osmancık Belediyesi tarafından düzenlenen "Pırlanta Pirinç Festivali" başladı.



Kortej yürüyüşü ile başlayan festival mehter ve halk oyunları gösterileri ile devam etti. Renkli görüntülere sahne olan festivalin açılış programına vatandaşların ilgisi yoğun oldu.



Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, festival geleneğini 5 yıl aradan sonra yeniden canlandırmayı amaçladıklarını belirterek, "Festivalimiz dolu dolu geçecek. Tüm halkımızı etkinliklere bekliyoruz" dedi.



Osmancık Kaymakamı Hakan Alkan da konuşmasında pırlanta pirinç festivalinin en önemli amacının Osmancık pirincini tüm dünyaya tanıtmak olduğunu söyledi.



Alkan "Çeltik tarımı ile uğraşan 813 çiftçi, 9 çeltik fabrikası ve 2018 yılı rakamlarına göre 18 bin 134 ton olan çeltik üretimini artırmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.



Osmancık'ta 5 yıl sonra yeniden festival etkinliklerinin yapılması sevindirici olduğunu dile getiren Vali Yardımcısı Recep Yüksel de, birlik ve beraberliğin sağlanması konusunda festivallerin önemli olduğuna dikkat çekti.



İlçenin kalkınması için pirinç üretiminin artırılması ve tanıtımının yapılması gerektiğine vurgu yapan Yüksel, özellikle gençlerin ilçeye sahip çıkmasını istedi.



Ak Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya da Osmancık'a yapılan yatırımlar hakkın bilgi verdi.



En önemli projeleri arasında yer alan Kırkdilim tünelleri ve sarmaşa yolunun 2021 yılında tamamlanacağını belirten Kaya, bunun yanı sıra sulama projelerinde de önemli gelişmeler sağlandığını belirtti. - ÇORUM