Osmancık projeleri ile turizme göz kırpıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Osmancık projeleri ile turizme göz kırpıyor - Son Dakika

Osmancık projeleri ile turizme göz kırpıyor

6 saat önce

Osmancık Belediyesi tarafından hayata geçirilecek olan projelerden birisi daha gün yüzüne çıktı.

Osmancık projeleri ile turizme göz kırpıyor, System.String[]

Osmancık Belediyesi tarafından hayata geçirilecek olan projelerden birisi daha gün yüzüne çıktı. Tarihi ve doğal güzellikler ve gün yüzüne çıkan projelerle Osmancık turizme göz kırpıyor.


Kızılırmak Kıyısı çevre düzenlemesi çalışmaları yeni köprüden sonraki bölümde de devam ediyor. Belediye arkasındaki aynı konsept ve tasarım buraya da uygulanarak bütünlük sağlanırken ilçenin çehresini güzelleştirecek bir proje için start verildi. Belediye Hizmet binası yanında bulunan Maarif Kıraathanesinin bulunduğu alanda aile çay bahçesi olacak bir proje hazırlanarak çalışmalara başlanıldı.


Çalışmalarına başlanılan projede, bay, bayan tuvaleti, engelli tuvaleti, bebek bakım odası, çay ocağı ve çay evi yer alıyor. Peyzaj alanlarında yeşillendirme, ağaçlandırma, çiçeklendirme göze hitap ediyor.


Kıyı boyunca yapılan çevre düzenlemesi çalışmaları ve hayata geçirilmeye başlanılan bu proje ile ilçenin çehresi güzelleşeceği gibi, Kızılırmak kenarı vatandaşların yürüyüş yaptığı, güzel vakit geçirdiği sosyal bir alan olmaya devam edecek.


Konuyla ilgili açıklamada bulunan Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör; "Kızılırmak Sahilini güzelleştirmeye devam ediyoruz. Çay bahçesinin olduğu alanda bay bayan tuvaletler, engelli tuvaleti, çocuk bakım odası ve çay evi ile peyzaj düzenlemesi tamamlanıyor. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.


'İşletmeler değişime ayak uyduruyor'


Kızılırmak Kıyısı çevre düzenlemesi çalışmalarına esnafta ayak uydurdu. Mevcut işletmeler değişime ayak uydurmaya başlarken, yeni açılan işletmelerde göz dolduruyor.


Yeni açılan işletmeler arasında ulusal bir marka olan Irmak ve Koyun Baba Köprüsü manzaralı kafede Osmancık şubesi kurumsal kimlik ve iç mekan konseptine göre dekore edildi.


Kızılırmak Kıyısı kenarında yapılan ve yapılması planlanan düzenlemeler esnafı da vizyon sahibi yaptı. Değişime ayak uyduran esnaflar işletmelerinin gelecek planlarını ona göre yaptı. Aralarına yeni katılanlar ise turizm cennetlerinde bulunan işletmeleri aratmayacak mekanlar oldu.


Pembe panjurları, beyaz mavi renklerden oluşan iç ve dış mekan dekorasyonu ile ırmak kıyısında kendini gösteren Kafede misafirlerini ev yapımı ikramlıkları ile ağırlayarak, Ege'de bir mekanda hissini veriyor. - ÇORUM

Kızılırmak, Osmancık, Çay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 11:40 Kaynak: İHA
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