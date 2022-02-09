Üye Girişi
Osmancık'ta 10 asırlık ağaç koruma altına alınacak - Son Dakika

Osmancık'ta 10 asırlık ağaç koruma altına alınacak

09.02.2022 17:37

Osmancık'ta 10 asırlık ağaç koruma altına alınacakÇORUM Çorum'un Osmancık ilçesi'ne bağlı Avlağı Köyünde 10 asırlık olduğu tahmin edilen Menengiç ağacı koruma altına alınacak.

Osmancık'ta 10 asırlık ağaç koruma altına alınacak

ÇORUM Çorum'un Osmancık ilçesi'ne bağlı Avlağı Köyünde 10 asırlık olduğu tahmin edilen Menengiç ağacı koruma altına alınacak. Osmancık Zeytin Orman İşletme Şefliği personeli, Avlağı Köyü Arap Mahallesi mezarlığında bulunan bin yıllık Menengiç bir diğer adıyla Çitlembik ağacını koruma altına alacak.

Menengiç ağacının ömrünün bin yıldan fazla olmasına rağmen yaşamaya devam ettiğini söyleyen Zeytin Orman İşletme Şefliği Orman Muhafaza Memuru Mustafa Yılmaz, "Ağacımızın çevresi yaklaşık 640 santimetre, 5-6 kişi el ele tutuştuğumuzda ancak çevreleyebiliyoruz.

Menengiç ağacının ömrünün bin yıl olmadığını biliyorum ama benim tahminlerime göre bin yaşından fazla. Menengiç ağacımız, Osmancık Orman İşletme Şefliği tarafından 'Anıt ağaç' olarak koruma altına alınacak." dedi. Merak edip hatıra fotoğrafı çektirmek isteyen kişilerin gelebileceğini söyleyen Yılmaz, "Ağacımızı tescillemek için buraya geldik. İnşallah 5 yüz sene daha yaşamasını diliyorum." dedi.

Öte yandan 2020 yılında Yeşilçatma Mahallesi Tekke sokağında bulunan Koyun Babanın yetiştirdiği ve İstanbul'u fetheden büyük Osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmet'in gölgesinde dinlendiği rivayet edilen 16 Menengiç ağaçlarına "Anıt ağaç" levhaları asılmıştı. Tarihe tanıklık ettiği ve yüzlerce yıllık geçmişi olduğu tahmin edilen, Osmancık'ta Çitlembik ve Sakız ağacı olarak adlandırılan, Menengiç ağaçları, Ankara 2. Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu tarafından 2008 yılında tescil edilmişti.

Osmancık'ta 10 asırlık ağaç koruma altına alınacak
Osmancık'ta 10 asırlık ağaç koruma altına alınacak
Osmancık'ta 10 asırlık ağaç koruma altına alınacak

YORUMLAR
500

Çitlembik, Osmancık, Zeytin, Çorum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Osmancık'ta 10 asırlık ağaç koruma altına alınacak - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
17:34 Eşiyle problemleri olan kadına enerji uzmanından şaşırtan tavsiye! Sunucu Nur Viral bile anlamadı
17:18 Son Dakika: Hatay emniyeti önledi! 4 canlı bomba kilolarca patlayıcıyla yakalandı
17:12 Görenler şaşırıp kaldı! Hollanda dizisinde Arda Turan rüzgarı
17:07 TEM Otoyolu'nun ortasında durdu, herkes aracının bozulduğunu düşündü ama o kalp krizi geçiriyordu
17:02 Galatasaray ile Trabzonspor arasındaki yayın gelirleri farkı dikkat çekici
17:00 Bir ayrılık haberi daha! Şarkıcı Emrah, iki çocuğunun annesi Sibel Erdoğan'dan boşandı
16:49 Tesisatçılar 44 milyon dolar değerinde uyuşturucu buldu!
16:44 HDP'li Semra Güzel'e sözlü ve yazılı savunma için tebligat gönderildi!
16:32 Trabzon'lu Belediye Başkanı, Kayserispor maçı sonrası Fenerbahçe'yi hedef aldı: Şike yapmayacaksın
16:31 Turizm işletmeleri de elektrikten nasibini aldı! 570 bin liralık fatura geldi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2022 17:43:44. #1.12#
SON DAKİKA: Osmancık'ta 10 asırlık ağaç koruma altına alınacak - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement