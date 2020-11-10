Osmancık'ta 10 Kasım töreni - Son Dakika

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 82'nci yıl dönümü nedeniyle Osmancık'ta anma töreni düzenlendi.

Hükümet Konağı önünde bulunan Atatürk Anıtı'na kaymakamlık ve belediye çelenklerinin sunulmasıyla başlayan anma töreninde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın söylenmesinin ardından, günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı, şiirler okundu, resim sergisinin açılışının yapılması ile program sona erdi.

Pandemi tedbirlerinin uygulandığı anma törenine Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, Jandarma Komutanı J. Ü.Tğm. Nuri Uyar, Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Cumhuriyet Başsavcısı Ceyhun Ayvazoğlu, İlçe Emniyet Müdür V. Burak Gülcan, protokol üyeleri, daire amirleri ile siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının başkan ve temsilcileri, okul idarecileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. - ÇORUM