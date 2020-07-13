Osmancık'ta 15 Temmuz konulu fotoğraf sergisi açıldı - Son Dakika

Osmancık'ta 15 Temmuz konulu fotoğraf sergisi açıldı

Çorum'un Osmancık ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında fotoğraf sergisi açıldı.

Çorum'un Osmancık ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında fotoğraf sergisi açıldı.

Şeyma Subaşı, kendi tasarımı olan leopar desenli kombiniyle dans etti
Alanya'da uçuruma yuvarlanan otomobilde bir aile yok oldu: 3 ölü, 4 yaralı
Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye tehdit gibi sözler: Yeni yaptırımlar gündeme gelebilir


Kaymakamlık binası giriş koridorunda açılan sergide, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin ardından çekilen fotoğraflar yeraldı.


'O gece karanlık bir geceydi'


15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında açılan fotoğraf sergisinde bir konuşma yapan Osmancık Kaymakamı Hakan Alkan; "O gece karanlık bir geceydi hepimiz yaşadık. 100 yıl geçse de o gece mutlaka anılacaktır. Memleketin tankı, uçağı, helikopteri maalesef Meclisimize, Emniyet Genel Müdürlüğümüze, Özel Harekat Daire Başkanlığımıza ve vatandaşlarımızın üzerine yağdı. O akşam sabaha kadar Cumhurbaşkanımızın da direktifleri ile dik duruşu ile FETÖ yanlısı olmayan kamu kurumlarımız ile beraber sabaha kadar mücadele etti. En büyük mücadele İstanbul ve Ankara da gerçekleştirildi. O akşam 250'den fazla şehidimiz var, 2 binden fazla gazimiz var, vatandaşlarımız yaralandı. Biz bu gün o geceyi unutturmamak ve o gece elde edilen demokrasi zaferini her yıl kutlamak için Osmancık'ta sergi açılışı ile birlikte Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliklerini başlattık. O gecede vatanı için, bayrağı için, ezanlar için, demokrasi için şehit olan aziz şehitlerimizi minnetle şükranla yad ediyor, gazilerimize şükranlarımızı arz ediyorum.


Rabbim bir daha böyle karanlık bir gece ülkemize yaşatmasın, içerdeki, dışardaki hainlere fırsat vermesin. "dedi.


Sergiyi gezen protokol ve vatandaşlar daha sonra 15 Temmuz Anı Defteri'ne duygu ve düşüncelerini yazarak imzaladı. Sergi açılışına ilçe kaymakamı Hakan Alkan, Jandarma Komutanı J. Teğmen Nuri Uyar, İlçe Emniyet Müdürü Vekili Komiser Yardımcısı Beytullah Töre, Belediye Başkan yardımcıları Hüseyin Cebeci ve Kadir Eskiadam, Milli Eğitim Müdürü İdris Makineci, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Abdullah Küçükgöz"ün de aralarında bulunduğu protokol ile vatandaşlar katıldı. - ÇORUM

Osmancık, Çorum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 15:07 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Osmancık'ta 15 Temmuz konulu fotoğraf sergisi açıldı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

21:05 Alanya'da uçuruma yuvarlanan otomobilde bir aile yok oldu: 3 ölü, 4 yaralı 21:03 Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye tehdit gibi sözler: Yeni yaptırımlar gündeme gelebilir 20:40 Azerbaycan'ın Ermenistan mevzilerini vurma anı havadan görüntülendi 20:30 Milli Savunma Bakanlığı: Burdur'da 23 askerde koronavirüs tespit edildi 20:09 Başakşehir'e şampiyonluk yarışında büyük şok! Konya'da fark 2'ye çıktı 20:09 Ayasofya kararını hazmedemeyen İsrailli bir grup, Türk bayrağı yaktı 20:03 Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, en çok vaka görülen 5 ilimizi paylaştı 17:27 İBB Meclisi Ayasofya'nın adını, "Ayasofya Camii ve Külliyesi" olarak değiştirdi 17:25 Bileğinde kesik izi olan anne önce 1 yaşındaki bebeğini ardından kendini 10. kattan aşağı bıraktı 16:09 Erdoğan'dan "Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın" önerisine yanıt: O kadar da değil 16:02 Otostop çeken genç kadının hayatı karardı! Zorla uyuşturucu kullandırıp tecavüz ettiler 15:46 Danimarkalı turist, ülkesinden daha güvenli gördüğü Alanya'da tatilin tadını çıkarıyor 15:23 İran'dan Ayasofya'nın ibadete açılması hakkında ilk yorum: Mutluluk duyduk 15:18 Talihsiz adam, yeni doğan bebeğini görmeye giderken kazada öldü 15:07 "Abi beni bir şey ısırdı" dedikten 1 saat sonra ölen Hamza'nın vücudunda yılan izlerine rastlandı
Alanya'da uçuruma yuvarlanan otomobilde bir aile yok oldu: 3 ölü, 4 yaralı
21:05
Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye tehdit gibi sözler: Yeni yaptırımlar gündeme gelebilir
21:03
Azerbaycan'ın Ermenistan mevzilerini vurma anı havadan görüntülendi
20:40
Milli Savunma Bakanlığı: Burdur'da 23 askerde koronavirüs tespit edildi
20:30
Başakşehir'e şampiyonluk yarışında büyük şok! Konya'da fark 2'ye çıktı
20:09
Ayasofya kararını hazmedemeyen İsrailli bir grup, Türk bayrağı yaktı
20:09
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, en çok vaka görülen 5 ilimizi paylaştı
20:03
İBB Meclisi Ayasofya'nın adını, "Ayasofya Camii ve Külliyesi" olarak değiştirdi
17:27
Bileğinde kesik izi olan anne önce 1 yaşındaki bebeğini ardından kendini 10. kattan aşağı bıraktı
17:25
Erdoğan'dan "Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın" önerisine yanıt: O kadar da değil
16:09
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2020 22:07:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Osmancık'ta 15 Temmuz konulu fotoğraf sergisi açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]