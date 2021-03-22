Osmancık'ta 3 okulda yüz yüze eğitime ara verildi - Son Dakika

Osmancık'ta 3 okulda yüz yüze eğitime ara verildi

22.03.2021 13:39
Osmancık'ta 3 okulda yüz yüze eğitime ara verildi, System.String[]

ÇORUM'un Osmancık ilçesinde, eğitim kurumlarındaki koronavirüs vaka sayılarındaki artış nedeniyle 3 okulda yüz yüze eğitime 14 gün ara verildi.

ÇORUM'un Osmancık ilçesinde, eğitim kurumlarındaki koronavirüs vaka sayılarındaki artış nedeniyle 3 okulda yüz yüze eğitime 14 gün ara verildi. Öğretmen, öğrenciler ve personeller de ev ve yurt karantinasına alındı.

Osmancık İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, İlçe Kaymakamı Ayhan Akpay başkanlığında olağanüstü toplanıp, özellikle eğitim kurumlarındaki artış eğiliminde olan vaka sayıları kapsamında bir dizi kararlar aldı. Karar kapsamında; pozitif vakaların ve temaslı sayılarının yüksek olması nedeniyle ilçedeki Ahmet Yesevi İmam Hatip Ortaokulu, Orgeneral Ahmet Çörekçi İlkokulu ve Orgeneral Ahmet Çörekçi Yatılı Bölge Okulu'nda 14 gün süreyle eğitime ara verilmesi kararlaştırıldı. Tedbir alınan bahse konu 3 okulda uzaktan eğitime devam edilmesine karar verilirken, öğretmen, personel ve öğrenciler de ev karantinası altına alındı. Yatılı okuldaki öğrencilerin ise bulundukları yurtta izolasyona alındığı duyuruldu.

Osmancık Kaymakamlığı'ndan alınan kararla ilgili yapılan açıklamada da "İlçemiz Ahmet Yesevi İmam Hatip Ortaokulu, Orgeneral Ahmet Çörekçi İlkokulu ve Orgeneral Ahmet Çörekçi Yatılı Bölge Okulu'nda Covid-19 pozitif ve temaslı sayılarının yüksek olması sebebiyle; 21.03.2021 tarihi saat 05.00'den başlayarak 14 gün süreyle adı geçen okullarda eğitime ara verilmesine, okulların kapatılmasına ve eğitime 'Uzaktan Eğitimle' devam edilmesine. Temaslı olan ve halen okulun yurdunda kalan öğrencilerin yurtta izolasyona alınmalarına, diğer öğrenci, öğretmen ve personellerin evlerinde kendilerini izolasyona almalarına oy birliği ile karar verilmiştir" denildi.


- Osmancıkçorum
Osmancık'ta 3 okulda yüz yüze eğitime ara verildi
Osmancık'ta 3 okulda yüz yüze eğitime ara verildi

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Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Osmancık'ta 3 okulda yüz yüze eğitime ara verildi - Son Dakika


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