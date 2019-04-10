Osmancık'ta 81 Yıl Sonra 2 Kadın Meclise Girdi

Çorum'un Osmancık İlçesi'nde 81 yıl aradan sonra belediye meclisine yeniden 2 kadın üye girdi.

Çorum'un Osmancık İlçesi'nde 81 yıl aradan sonra belediye meclisine yeniden 2 kadın üye girdi.



31 Mart't a yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Osmancık sandık başına gitti. Osmancık'ta seçmenler, "belediye başkanı", "il genel meclisi üyeliği", "belediye meclis üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy kullandı. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte 81 yıl aradan sonra belediye meclisine yeniden 2 kadın üye seçildi.



Türkiye'de kadınlar siyasal haklarını ilk defa 1930 belediye seçimleriyle kullanırken Osmancık'ın ilk kadın belediye meclis üyeleri 1938 yılında meclise girmişti.



Osmancık'ta 1938 yılında Gülan Arun ve Fatma Gök mecliste yer alırken aradan geçen 66 yıl boyunca tek bir kadın üye mecliste yer alamadı. 2004 yılında Osmancık seçmeni Hacer Taşkıran'ı meclise taşırken, 2009 yılında Seçil Ertürk, 2014 yılında ise Yurdagül Yılmaz'ı meclise taşımıştı.



2004-2014 dönemlerinde mecliste 1 kadın üye bulunurken 1938 döneminde olduğu gibi 2019 seçimlerinde mecliste Milliyetçi Hareket Partisi'nden 1. sıradan Seher Kökez, AK Parti'den 2. Sıradan ise Kadriye Sekili meclise girerek 81 yıl aradan sonra Osmancık'ta 2 kadın mecliste yer almış oldu. - ÇORUM

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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